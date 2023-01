Sempre amici/ Su Rai 3 il film con Nicole Kidman e Kevin Hart

Sempre amici, film di Rai 3 diretto da Neil Burger

Sempre amici è un film del 2017 di genere commedia e drammatico, che andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 di oggi, 1° gennaio. Il film è stato diretto da Neil Burger, prodotto da Jason Blumenthal, Todd Black, Steve Tisch con la collaborazione di Harvey e Bob Weinstein, David Glasser, David Boies, Zachary Schiller e G Mac Brown.

La sceneggiatura e la scenografia di Sempre amici sono state curate rispettivamente da Jon Hartmere e da Mark Friedberg, mentre il montaggio da Naomi Geraghty e la fotografia è stata affidata a Stuart Dryburgh.

Il film Sempre amici è stato realizzato per Prime Video con le case di produzione The Weinstein Company e Escape Artista. Tra i principali attori del cast ci sono Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman, Aja Naomi King, Julianna Margulies, Golshifteh Farahani, Tate Donovan, Jahi Di’Allo Winston, Suzanne Savoy e Genevieve Angelson.

Sempre amici, la trama del film

Sempre amici racconta la storia di un ricco tetraplegico che conduce la sua vita in un attico lussuoso di Manhattan. È alla ricerca di una badante che possa sostenerlo e tra i numerosi che si presentano c’è Dell, un ex carcerato afroamericano che non sopraggiunge dall’uomo per farsi assumere, bensì per avere una firma che dimostri che ha partecipato al colloquio allo scopo di presentarla all’ufficio di custodia.

Phil rimane colpito dall’uomo e decide di assumerlo come badante, non tenendo conto del parere negativo della sua assistente Yvonne e della mancata formazione ed esperienza di Dell per quella mansione. Il film racconta come i due nonostante le numerose differenze culturali, gerarchiche e sociali instaurano una solida amicizia, che riporta all’uomo la voglia di vivere che aveva perso nel corso del tempo. Nel frattempo Dell si rimette sulla retta via, conducendo una vita onesta.

