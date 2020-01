Senigallia, due donne investite e uccise/ Arrestato 47enne: era alla guida ubriaco

Tragico incidente avvenuto all’alba di oggi in quel di Senigallia, provincia di Ancona (Marche). Due donne sono state investite da un’automobilista risultato poi essere positivo al test per il tasso alcolemico. Le vittime, come sottolineano i colleghi dell’edizione online de Il Fatto Quotidiano, avevano 35 e 43 anni, e si tratta di due donne che avevano trascorso la nottata passata in un locale: una volta uscite dalla discoteca Mega, si sono incamminate lungo la strada quando sono state appunto investite. L’episodio si è registrato alle ore 5:30 di oggi, lunedì 6 gennaio, lungo la statale Arceviese, quando un’automobilista le ha centrate in pieno. L’uomo, una volta commesso il fatto, si è fermato a prestare soccorso e nel contempo ha chiamato l’ambulanza, ma quando sono giunti i sanitari sul luogo dell’impatto non vi era ormai più nulla da fare: le donne sono infatti morte sul colpo.

SENIGALLIA, DUE DONNE INVESTITE E UCCISE: DIFFICOLTA’ NEI SOCCORSI

Per quanto riguarda il controllo con l’etilometro del guidatore non vi è ancora l’ufficialità, ma sono molti gli organi di informazione che sottolineano appunto questo fatto. L’investimento è avvenuto lungo una strada buia e senza alcun illuminazione artificiale, e le due donne sono state sbalzate in un campo ai lati della strada. Di conseguenza i soccorritori hanno dovuto faticare e non poco per ritrovare i corpi ormai esamini delle due vittime. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i vigili del fuoco, e i carabinieri, che hanno poi effettuato tutti i rilievi del caso. Stando a quanto aggiunto dall’agenzia Adnkronos, l’uomo alla guida aveva 47 anni, ed è stato successivamente arrestato ai domiciliari con le accuse di omicidio stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA