Sensi rimane all’Inter/ Calciomercato, patto Marotta-Carnevali, basta la parola

Lo sport è fermo in Italia e in Europa, ma sono sempre forti le voci di calciomercato anche in vista della prossima finestra di contrattazione estiva, dove non solo si parlerà di cessioni e acquisti ma pure di riscatti. E’ questo il caso di Stefano Sensi, che pare rimarrà all’Inter, club a cui è approdato questa estate dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto. A riportacelo è il quotidiano sportivo Tuttosport, che raccogliendo le ultime indiscrezioni di calciomercato dell’Inter, ci dice che pure in assenza di un vero accordo formale, il destino del giocatore pare ormai già segnato. Tutto ciò benchè per Sensi non sia stata una stagione così brillante: sotto le insegne nerazzurre e la guida di Conte, il centrocampista infatti ha messo da parte solo poche presenze (12 e 727 minuti solo in Serie A), complici parecchi rognosi infortuni rimediati. Pure però la decisione dei club nerazzurro di puntare ancora sul giocatore di Urbino. è netta.

SENSI RIMANE ALL’INTER: BASTA LA PAROLA TRA I DIRIGENTI

Se dunque pare ormai scontato che a fine anno Sensi rimarrà all’Inter e che dunque la società nerazzurra riscatterà il giocatore dal Sassuolo, pure pare che al momento non vi sia quasi nulla di scritto in tal proposito, A fare fede però dovrebbe essere il “patto tra gentiluomini” occorso tra Marotta e Carnevali: insomma basterebbero gli accordi verbali presi dai due dirigenti in passato a fare fede. Certo in estate andranno discussi i dettagli per il riscatto di Sensi (che pure dovrebbe pesare per circa 25 milioni di euro più bonus) ma le due parti non dovrebbero far fatica a mettersi d’accorso. Dopo tutto lo abbiamo già visto in passato sempre tra i due club, con il caso Politano, il qualche fu riscattato all’Inter al Sassuolo nonostante il riscatto fosse solo un diritto.

