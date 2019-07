Senza Pensieri, Fabio Rovazzi/ Singolo con Loredana Bertè in streaming: guest J-Ax

Ma davvero pensavate che Fabio Rovazzi si facesse scappare l’occasione di un altro tormentone estivo? La risposta è no e la prova è in radio e in streaming già da qualche ora, da quando il nuovo singolo Senza Pensieri è finalmente stato lanciato. Dopo 13 dischi di platino e 500 milioni di visualizzazioni su Youtube negli ultimi anni, Fabio Rovazzi lancia il suo nuovo singolo con due featuring di lusso ovvero quelli che per tutti sono da sempre una garanzia assoluta ovvero Loredana Berté e J-Ax. La presenza in radio e in classifica dei loro ultimi lavori, Tequila e San Miguel per lei e Ostia Lido per lui, non li hanno bloccati nel dire sì a questo nuovo progetto prodotto da Merk & Kremont, una coppia di produttori tra le più aggiornate e creative del momento. A fare il resto ci pensa il pop-funky che regala al pubblico l’ennesima condanna ai social e la spinta verso la vita sociale a suon di slogan.

SENZA PENSIERI: LO STREAMING SUL NUOVO SINGOLO DI FABIO ROVAZZI

Ad un anno di distanza da “Faccio quello che voglio”, fake news, clickbaiting, social e il confine sempre più sottile tra quello che è reale e quello che non lo è lo riportano sicuramente in cima alle classifiche in questo periodo estivo. Il testo della canzone di Fabio Rovazzi è sicuramente impegnato e in questo momento in cui si parla tanto di messaggi ai giovani (e la condanna di parte di musica) ha il sapore del politicamente corretto e i fan non hanno perso tempo lanciandosi già su Spotify per ascoltare quello che a tutti gli effetti possiamo già definire il nuovo tormentone estivo, quel pezzo particolare che tutti cercavano in questa marea di brani estivi.

CLICCA QUI PER LO STREAMING DI SENZA PENSIERI



