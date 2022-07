Serafino, Rete 4/ Film, il primo provino di Adriano Celentano andò malissimo

Questa sera, sabato 16 luglio, su Rete 4 vediamo il mitico Adriano Celentano nei panni del giovane Serafino. Il famoso cantante e attore è al centro della trama di questa pellicola girata nel 1969. Il protagonista è il pastore del gregge dell’avido zio Agenore.

Amante della cugina Lidia, perde la testa per Asmara, una prostituta e mamma di quattro bimbi. Quando zia Gesuina viene a mancare, il giovane Serafino eredita grandi ricchezze; ma quando zio Agenore lo becca in compagnia della figlia Lidia, lo costringe ad accettare le nozze. Nel frattempo il giovane cerca di fare buon uso delle risorse a disposizione e comincia ad attivarsi con opere di beneficenza, dando però l’impressione di voler sperperare tutto il patrimonio ereditato.

FOLLOW ME/ L’horror di Will Wernick tra escape room e mondo social

Serafino, il cast: Adriano Celentano assoluto protagonista

Nel cast di Serafino troviamo naturalmente Adriano Celentano nei panni del protagonista. Ottavia Piccolo, invece, interpreta Lidia, Saro Urzì è zio Agenore, mentre Francesca Romana Coluzzi indossa i panni di Asmara. Tra gli altri componenti del cast abbiamo Amedeo Trilli, Gino Santercole, Benjamin Lev, Nerina Montagnani, Giosue Ippolito, Nazzareno Natale, Luciana Turina, Oreste Palella, Ermelinda De Felice, Gustavo D’Arpe, Roberto De Silvestro e Piero Gerlini. Il film è stato girato alle pendici del monte Gran Sasso e forse non tutti ricordano che, quando uscì nelle sale, nel 1969, fu vietato ai minori di quattrodici anni.

Esprimi un desiderio/ Su Canale 5 il film con Jessy Schram

Il primo provino di Adriano Celentano fu un flop

A quanto pare il primo provino di Adriano Celentano per il film Serafino non fu affatto esaltante. A rivelarlo fu Gino Santercole, cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano. “Adriano fu scartato da Pietro Germi, il quale disse che, con quella faccia da gangster, Adriano era buono solo a fare film gialli. Germi spiegò a Celentano che Serafino è uno che ride, che è sempre aperto. Allora Celentano gli chiese un altro provino e lì cambiò tutto: Germi rimase entusiasta e durante tutta la prima settimana di lavorazione controllò che Serafino non tornasse Celentano”, le dichiarazioni alcuni anni dopo l’uscita del film. Tre le musiche del film, tra l’altro, ritroviamo i brani La storia di Serafino e La pelle, entrambe cantate da Adriano Celentano.

La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

© RIPRODUZIONE RISERVATA