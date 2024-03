Serale Amici 2024, categoria canto: Ayle al top, flop Nahaze/ La classifica, ecco chi accede!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Ayle é il First-class e vola al serale!

La nuova é l’ultima puntata che precede il serale di Amici 2024 di Maria De Filippi e alla rinnovata gara canto, in classifica, vede Ayle primeggiare e Nahaze sprofondare in ultima posizione. É quanto si rileva parzialmente dalle annesse anticipazioni della puntata di Amici 2024, datata sulle reti TV e streaming Mediaset il 10 marzo 2024.

Amici 23: arriva una sorpresa a Pasqua 2024!/ Web in tilt per l'anticipazione!

Tra i giudici della gara canto, ospiti nello studio del talent show di Maria De Filippi, vi sono Diodato e Belle Vessicchio. La gara di canto domenicale che precede il via al serale contribuisce alla decretazione di cinque concorrenti ammessi al serale su sette allievi.

Ed essa si compone di una gara classica di canto cover che vede gli allievi di Amici 2024 così classificarsi al cospetto della giuria esterna:

Amici 2024: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi formano la prima squadra per il serale/ Lo spoiler bomba!

Ayle primo classificato: Diodato apprezza soprattutto la sua interpretazione; Sarah Toscano seconda classificata: canta Musica musica; Lil Jolie é terza classificata e canta Before you Go Go; Kia é quarta classificata, canta Niente canzoni d’amore di Elodie; Nahaze é quinta ed ultima classificata e canta Il cielo in una stanza accompagnata al piano dalla vocal coach Agnese.

La gara di canto ha una nuova sfida domenicale, prima del via al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi

Per ciò che concerne la seconda gara di canto, giudicata da Beppe Vessicchio, i cantanti in gara cantano a turno La musica non c’è di Coez. La annessa classifica?

Amici 2024, Kumo vs Giovanni Tesse: sfida all'ultimo sangue per il serale/ La classifica della gara ballo

Prima in classifica é Sarah Toscano, seguita in seconda posizione da Lil Jolie e sul terzo podio Ayle. Kia e Nahaze sono penultima e ultima e insieme sono le due concorrenti eliminate prima del via al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, Holden, Petit e Mida formano la top 3 nella classifica degli inediti per il più alto volume di ascolti in streaming su Spotify Italia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA