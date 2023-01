Serale Amici 22, Elena D’Amario svela due ex allievi come professionisti/ Ecco i nomi

Elena D’Amario svela chi saranno i professionisti al Serale di Amici 22

Il Serale di Amici 22 sta per avvicinarsi e gli allievi cominciano a prepararsi per l’evento più atteso del talent show. I rumor sulle squadre e sui professori che le comporranno cominciano a circolare; sembra che Elena D’Amario abbia svelato anche il nome di due ex allievi che saranno i professionisti al serale.

Amici 22 serale: chi sono i giudici?/ Il ruolo degli ex Emma e Stefano Martino, con..

Come riporta Gossip e TV, la ballerina ha postato una storia su Instagram in cui si mostra con quattro ballerini due dei quali sono ex allievi che potrebbero partecipare come professionisti al serale di Amici 22: Alessandro Cavallo e John Erik. Il primo è stato il finalista di Amici 20, molto amato dal pubblico; mentre il secondo, è arrivato al Serale ma è stato eliminato. Saranno loro i professionisti che andranno a comporre il corpo di ballo per la fase finale del talent show? La ballerina professionista difficilmente potrebbe aver pubblicato la foto per pure caso.

Amici 22, gara inediti: dopo Cricca, vince Wax/ Esce il video di Ballerine e guantoni

Serale Amici 22, Emma Marrone e Stefano De Martino come giudici?

Se il Serale di Amici 22 si sta avvicinando sempre di più, anche la curiosità sui giudici continua ad aumentare con l’avvicinarsi della fase finale del talent. Secondo un’indiscrezione di Pipol Gossip, sembra che potrebbero tornare Emma Marrone e Stefano De Martino a giudicare le performance degli allievi.

Come riporta il portale Pipol Gossip: “Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme!

Per i fan della cantante salentina e l’ex ballerino e conduttore volto Rai, è tempo di gioire. Entrambi, infatti, quest’anno saranno in giuria nel serale di Amici 22. Super colpaccio di Maria De Filippi! I due sono stati fidanzati durante l’edizione del talent, vinta poi da Emma, nel lontano 2009. Molti sui social, dopo l’indiscrezione lanciata da Novella2000, hanno esultato scrivendo: “Finalmente li rivedremo insieme, nello stesso studio”.

Amici 22/ Anticipazioni e diretta 29 gennaio: Mattia vince la gara Tim!

© RIPRODUZIONE RISERVATA