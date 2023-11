Serena Autieri e il debutto con My Fair Lady: “È una sfida”/ Poi il retroscena: “Avevo la febbre prima di…”

Serena Autieri torna a teatro con My Fair Lady e ricorda un retroscena difficile

Serena Autieri torna in scena dopo un’estate ricca di appuntamenti. La bellissima attrice e showgirl partenopea, sposata con Enrico Griselli, che nei mesi scorsi abbiamo visti divertirsi alla conduzione di Unomattina Estate, insieme ai colleghi Tiberio Timperi e Gigi Marzullo. L’attrice campana da venerdì tornerà a uno dei suoi più grandi amori, il teatro, con il debutto di My Fair Lady, grazie all’adattamento italiano di Incenzo e la regia di Weissbard. Intervistata sull’ultima edizione del quotidiano Il Tempo, l’Autieri si è detta pronta ed emozionata alla vigilia di questa tanto attesa opportunità. “Avevo voglia di interpretare un personaggio che fosse interessante, intrigante come questo, per un’attrice che ha voglia di mettersi in gioco, di uscire dalla propria zona di comfort un’opportunità come questa è l’ideale. Il mio personaggio è una bellissima sfida” ha ammesso l’attrice tra le pagine del quotidiano.

Serena Autieri/ "Mio marito e mia figlia mi supportano sul lavoro. Siamo un trio che funziona"

Nonostante di tv e spettacolo Serena Autieri ne abbia masticato tantissimo, l’emozione è sempre alle stelle e in occasione del ritorno sul palco del teatro Sistina di Roma, l’attrice ha ricordato a Il Tempo un curioso momento del passato: “Non potrei pensare a uno spettacolo musicale senza pensare al Sistina, per me è casa, ho tantissimi ricordi. Ricordo ancora la febbre che avevo in “Vacanze romane”, eppure andai in scena“. Difficile dire di no a quel prestigioso teatro.

Enrico Griselli, chi è il marito di Serena Autieri/ Una storia nata al telefono. E la figlia Giulia...

Gli inizi e le passioni di Serena Autieri: “Mi esibivo davanti ai miei poi andavo a nascondermi”

Tornare sul palco del Sistina di Roma equivale a una bella botta di adrenalina per l’amatissima Serena Autieri. La conduttrice e showgirl dal curriculum ricchissimo negli anni ha saputo non farsi mancare proprio niente, spaziando dal cinema al tv, senza mai dimenticare il teatro e quel contatto con il pubblico che non ha eguali. Nel corso di una delle ultime interviste concesse al compianto Maurizio Costanzo nella trasmissione S’è fatta notte, l’attrice aveva raccontato i suoi primi approcci al mondo dello spettacolo, al quale si è avvicinata fin da piccola

Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ Lei: "ci sentivamo per telefono, non abbiamo bruciato le tappe"

“Sin da bambina cercavo il canto, la canzone che mi divertiva. Mi esibivo davanti ai miei e poi andavo a nascondermi, avevo vergogna. Cantavo nei locali, avevo un mio gruppo e grazie ai miei genitori ho frequentato anche molti teatri e visto numerosi spettacoli”. Adesso arriva il momento di tornare in scena con un ruolo inseguito e fortemente voluto dalla bravissima Serena Autieri, pronta a conquistare ancora una volta il suo pubblico con il musical sentimentale “My Fair Lady”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA