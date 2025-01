Serena Autieri e la storia d’amore Enrico Griselli: il retroscena dell’attrice

Questa sera la celebre attrice e showgirl Serena Autieri sarà la padrona di casa del Festival del circo di Montecarlo, in onda con la seconda puntata su Rai1. E l’occasione è giusta per ripercorrere vita e curiosità della padrona di casa della trasmissione, Serena Autieri, nota attrice, cantante e conduttrice, è sposata con Enrico Griselli, che le è stato presentato da amici comuni in una fase della sua vita nella quale sembrava pronta per andare avanti anche da sola, almeno fino al momento in cui l’amore ha deciso di scombussolare le carte: “Amici comuni insistevano per farmelo conoscere: “Siete perfetti insieme” dicevano. Io ero diffidente. “Da sola sto tanto bene, perché mi volete appioppare questo qui? Sicuro avrà qualche magagna” ha svelato la showgirl.

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ La modelle e ballerina:"la certezza del nostro amore è assoluta"

Nella vita di Serena Autieri non è mai mancata la gelosia, con l’attrice e showgirl che ha confidato di aver tenuto spesso fino alle 2 di notte al telefono Enrico Griselli, poi divenuto suo marito.

Serena Autieri e la figlia Giulia: “Lei e mio marito mi supportano sempre”

Dalla storia d’amore tra la showgirl ed Enrico Griselli è poi nata la figlia Giulia, vero punto di forza di Serena Autieri che ha sempre sottolineato l’importanza della ragazza. Nel lavoro e nella vita infatti, la ragazza e il marito Enrico Griselli sono sempre i suoi primi fan, come rivelato dalla stessa attrice nel corso di una intervista concessa tra le colonne di TV Sorrisi e canzoni:

Pino Daniele: chi sono i figli Sara, Alessandro, Cristina, Sofia e Francesco / Uno ha seguito le sue orme

“Loro mi supportano sul lavoro e quindi sopportano di buon grado, siamo un trio che funziona, ci piace stare sempre insieme, ora Giulia fa un campo estivo di ginnastica artistica, poi andrà in vacanza dai nonni: prima dai miei genitori al mare e poi in collina” ha svelato Serena Autieri riguardo alla ragazza.