Serena Autieri, chi è e carriera: la prima esperienza tv a Un posto al sole

Questa sera debutta in prima serata su Rai 1 la 46° edizione del Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, tradizionale appuntamento televisivo delle feste natalizie. A presentare l’evento troviamo Serena Autieri, una delle più celebri e amate attrici e conduttrici, originaria di Napoli e classe 1976. Per lei rappresenta un nuovo capitolo del suo ricco curriculum artistico, che l’ha vista inseguire il suo sogno dello spettacolo sin da bambina, quando si appassionò e studiò danza classica, canto e recitazione.

Serena Autieri: “Litigai per il provino di Un Posto al Sole”/ “Fui esclusa da Sanremo Giovani perchè...”

Oltre agli studi in architettura, Serena Autieri avviò la sua carriera di cantante incidendo un album nel 1997, Animasoul, e esordendo come attrice. Tra le prime esperienze televisive c’è la partecipazione alla soap Un posto al sole tra il 1998 e il 2000 nei panni di Sara De Vito. “Alla fine è stata una grande scuola e una grande opportunità. Ho imparato il mestiere“, ha raccontato a tal proposito in un’intervista a Storie di donne al bivio dello scorso maggio.

Enrico Griselli e Giulia, chi sono il marito e la figlia di Serena Autieri/ "Noi tre siamo una cosa sola"

Serena Autieri, dalla tv al cinema: film ed esperienza nel doppiaggio

Serena Autieri ha raggiunto il grande successo televisivo non solo con Un posto al sole ma anche nel 2001, quando divenne valletta di Alberto Castagna in Stranamore su Canale 5, e soprattutto nel 2003 quando, con Claudia Gerini, affiancò Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo. In tv ha anche partecipato a Tale e quale show su Rai1 nell’edizione del 2012, mentre negli ultimi anni, tra il 2021 e il 2022 ha condotto il programma Dedicato sempre sulla prima rete Rai.

Cosa dire, invece, della carriera da attrice di Serena Autieri? Il debutto cinematografico risale al 2004, al film Sara May di Marianna Sciveres; successivamente è stata tra le protagoniste di Notte prima degli esami – Oggi del 2007, di Fausto Brizzi, il quale l’ha anche diretta nel 2011 in Femmine contro maschi. Nel 2013 ha poi recitato ne Il principe abusivo di Alessandro Siani, oltre a vari cinepanettoni come Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni e Sapore di te di Carlo Vanzina. La Autieri è anche una doppiatrice; in particolare, ha dato voce alla regina delle nevi Elsa nella saga di Frozen.