Serena Autieri mozzafiato/ Foto acqua e sapone, fan in delirio: “bella ed elegante”

Serena Autieri: 43 anni e non sentirli. L’attrice, in vacanza a Capri, sfoggia un fisico al top della forma mandando letteralmente in delirio i fans che applaudono la sua bellezza acqua e sapone. Sono passati anni da quando, giovanissima, Serena Autieri cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo recitando nella soap opera Un posto al sole in cui, oltre alle doti da attrice, sfoggiava anche la sua meravigliosa voce. Da allora, sono passati anni nel corso dei quai la vita di Serena è decisamente cambiata. Oltre ad essere diventata una delle attrici più apprezzate, tuffandosi anche in avventure sempre nuove come quella di Tale e Quale Show e calcando l’importante palco del Festival di Sanremo come valletta di Pippo Baudo insieme a Claudia Gerini, Serena Autieri è anche diventata moglie e mamma. Nonostante tutto, però, la sua bellezza è assolutamente intramontabile come dimostra nelle foto che pubblica su Instagram.

SERENA AUTIERI, LA FOTO ACQUA E SAPONE CONQUISTA TUTTI: “BELLA ED ELEGANTE”

Da napoletana, Serena Autieri ha deciso di trascorrere qualche giorno sulla splendida isola di Capri. Rilassata e senza impegni professionali, l’attrice ha pubblicato una foto in cui indossa un costume intero, ma soprattutto il suo meraviglioso sorriso con cui ha fatto innamorare gli italiani nel corso degli anni. Una foto che ha conquistato i fans che non hanno potuto non notare la sua bellezza ed eleganza anche senza un filo di trucco. “Sei una tra le donne piu belle ed eleganti che abbia mai visto” – scrive un utente mentre altri aggiungono – “Cantante, attrice, presentatrice, dalle movenze leggere ed eleganti, simpaticissima….praticamente una showgirl a tutto tondo. Ehi signori della Tv ma dove vivete?? Ops…..dimenticavo: è bellissima”. E ancora: “Hai un sorriso radioso! Stupenda”, “senplicemente strepitosa”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA