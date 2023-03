Serena Bortone/ “Il Cantante Mascherato? Sono grata a Milly Carlucci”

Serena Bortone, nuovo giudice a Il cantante mascherato 2023

Serena Bortone da “Oggi è un altro giorno” a “Il cantante mascherato 2023”. Proprio così, la conduttrice e giornalista è una delle nuove giurate dello show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Dopo il grande successo del programma pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, la Bortone approda in prima serata come giudice de Il Cantante Mascherato da sabato 18 marzo 2023. Accanto a lei ritroveremo i due giudici storici Francesco Facchinetti, Flavio Insinna a cui si aggiungeranno Iva Zanicchi e Christian De Sica.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

La Bortone è molto entusiasta di questa avventura e, intervistata dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che a volerla fortemente è stata proprio Milly Carlucci: “le sono grata. Il gioco è quello di togliere la maschera ed è un po’ il succo del nostro mestiere. Il giornalista, quando fa le domande, vuole svelare l’interlocutore, è un’esperienza che corrisponde alla mia natura curiosa”.

Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet/ "Siamo innamorate e felici. Essere nonne…"

Serena Bortone da Oggi è un altro giorno a Il cantante mascherato 2023

Serena Bortone è prontissima ad iniziare l’avventura televisiva de Il cantante mascherato 2023 in partenza da sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Rai1. Per la popolare conduttrice televisiva e giornalista si tratta di una nuova sfida, ma anche di una bella occasione per approdare nella prima serata di Raiuno.

Intervistata da Il Corriere della Sera ha raccontato i suoi esordi: “Ho iniziato come assistente al programma. Era la Rai3 di Angelo Guglielmi, c’era tanto fermento. Ho respirato l’aria dell’etica del servizio pubblico, la voglia di sperimentare, l’idea di tv contaminante. Alto e basso. Grazie a quel programma ho conosciuto Burt Lancaster, la regina di Giordania, Nureyev. Ricordo una sera dopo il programma siamo andati tutti a cena a Trastevere insieme a Carolina di Monaco con Casiraghi; Ben Kingsley, Sting… Una bella tavolata”.

Veronica Maya: "Ho avuto un'interruzione di gravidanza"/ "Mi trovavo in Brasile e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA