SERENA BORTONE/ Sondaggio social sul suo gatto: come si chiamerà? (Tv Talk)

Serena Bortone è pronta al trasloco televisivo: dopo aver condotto con successo la trasmissione Agorà, potrebbe sbarcare su Rai 1 come guida di Vita in Diretta Estate. Per ora si tratta solo di voci di corridoio, ma è possibile che la presentatrice venga chiamata in sostituzione di Lisa Marzoli, al fianco di Beppe Convertini per l’edizione dell’anno scorso. In questi giorni invece la Bortone è stata protagonista indiretta di una bufera che si è abbattuta sul Campidoglio. Durante una delle ultime puntate della sua trasmissione, la giornalista infatti ha rivolto una domanda a Nicola Zingaretti, presente come ospite: “Roma è governata bene?”. In risposta ha ricevuto una grassa risata che non è piaciuta agli alti vertici del governo.

SERENA BORTONE, LE PAROLE SUI LIBRI

La Bortone di contro è intervenuta con una lettera per manifestare il suo disappunto contro Affari Italiani, colpevole di aver paragonato una sua frase di apertura sulle elezioni agli sfottò tipici dei tifosi di calcio. “Una minuscola nota di leggerezza motivata dalla volontà di stemperare con un sorriso”, scrive nella sua lettera al sito, “le tensioni accumulate negli appassionati mesi di campagna elettorale”. E tutto ciò per entrambe le fazioni, sia vincitori che vinti. Serena Bortone non manca mai l’appuntamento con i fan che la seguono sui social. Soprattutto se si parla di libri. In questi ultimi giorni ha deciso di lodare l’ultimo scritto da Costanza Rizzacasa D’Orsogna, parlando delle emozioni provate nel leggere il suo romanzo Non superare le dosi consigliate.

IL SONDAGGIO SOCIAL SUL SUO GATTO

“Iniziare a leggere e non voler smettere mai”, scrive su Instagram, “perché c’è un pezzetto di ognuno di noi, qui dentro. Delle nostre ansie, delle debolezze, della forza e degli errori, nostri e di chi pensava di volerci bene. C’è tristezza ma c’è anche perdono. Soprattutto c’è libertà e autenticità. a vita, com’è e come impariamo ad amarla, nonostante tutto”. La giornalista e conduttrice sarà inoltre ospite di Tv Talk per la puntata di oggi, sabato 1 febbraio 2020, su Rai 3. Parlerà anche del suo gatto, il cui nome è stato oggetto di un sondaggio sui social? Per ora il nome più quotato è Pierre, in onore del protagonista di Guerra e Pace. Il nome ha battuto, anche se per un solo punto, Byron, seguito da Sugar e Cherubino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA