Serena Carella, chi è la ballerina lanciata al successo da Amici

Tra le protagoniste delle passate edizioni di Amici non possiamo non citare Serena Carella, ballerina lanciata al successo dal talent di Maria De Filippi nel quale ha anche trovato l’amore con Albe, nell’edizione poi trionfata da Luigi Strangis. Serena Carella dopo l’esperienza nel format di Canale Cinque ha proseguito l’avventura nel ballo, raccogliendo anche una borsa di studio di un anno negli Stati Uniti nell’accademia Alvin Ailey a Manhattan, un’occasione che la ballerina ha subito raccolto, mettendo davanti a tutto il futuro. Dopo aver studiato per un anno presso l’accademia, la prestigiosa scuola le ha rinnovato la borsa di studio e Serena Carella ha deciso di restare ovviamente negli Stati Uniti.

Intervenuta in un collegamento ad Amici con la prof Celentano, Serena Carella aveva raccontato così la sua nuova vita negli Stati Uniti: “Stupendo qui, sto studiando tutti i giorni, mi sta svoltando tutto, il modo di vedere la danza… Mi sto concentrando sul mio corpo e su me stessa. Lo so che è tosta lì, Amici è stato un percorso unico, di alti e bassi” ha raccontato la ragazza.

Serena Carella e la relazione finita con Albe: i due si erano conosciuti ad Amici

Non solo musica e ballo, Serena Carella nella casetta di Amici era riuscita a trovare anche l’amore con Albe, una relazione che si è poi consumata anche per via della distanza, visto che la ballerina ha proseguito il percorso professionale negli Stati Uniti, lontana dagli affetti ma vicina a tutto ciò che ha sempre sognato, una carriera di livello nel mondo del ballo, che grazie a quanto appreso nella prestigiosa accademia ha garantito alla ballerina di spiccare il volo.

Adesso il ritorno in Italia, visto che da questa sera Serena Carella sarà tra i protagonisti di This is me su Canale Cinque.

