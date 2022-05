Serena Carella, frecciatina alla Celentano dopo Amici 21/ “Apprezzata in America…”

Serena Carella dopo Amici 21

L’esperienza nella scuola di Amici 21 di Serena Carella si è conclusa la sera della finalissima con la conquista di un’importante borsa di studio che permetterà alla giovane ballerina di studiare negli Stati Uniti. Un risultato importante per Serena che è pronta a sfruttare al massimo la grande occasione che è riuscita a guadagnare dopo mesi intensi di lezioni, sfide e prove ardue affrontate sia durante la prima fase che durante la fase serale di Amici. Serena, dunque, volerà negli Stati Uniti e, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Whoopsee, Serena ha espresso la propria gioia per la nuova avventura che vivrà.

Nel corso dell’intervista, la Carella, ha parlato della borsa di studio che le ha assegnato una delle scuole di danza più prestigiose di New York così: “Almeno in America mi hanno apprezzato. Ognuno ha i suoi gusti, non me la sono mai presa più di tanto”, ha detto Serena a Whoopse.

Serena Carella e l’amore con Albe

Nella scuola di Amici 21, Serena Carella non solo è cresciuta artisticamente, ma ha trovato anche l’amore. La storia con Albe continua, ma per l’esperienza che si appresta a vivere negli Stati Uniti, Serena e Albe vivranno una storia a distanza. “Spero di stare con lui anche quando vado a New York, di sentirci e vederci perché ho bisogno di una persona come Albe al mio fianco”, ha detto ancora Serena ai microfoni di Whoopse.

Tra le persone più felici della borsa di studio che ha portato a casa c’è il suo insegnante: “Mi ha ringraziato e io ho ringraziato lui per l’opportunità che mi ha dato. E’ felice per me che vado a New York”, ha concluso la giovane ballerina.

