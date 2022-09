Serena Carella parte per gli Stati Uniti dopo Amici 21/ La reazione di Albe…

Serena Carella, comincia l’avventura negli Stati Uniti dopo amici 21

Per Serena Carella, ex allieva di Amici 21, è arrivato il momento di tuffarsi in una nuova avventura e che sarà sicuramente importante per la sua carriera da ballerina. Serene che, nella scuola di Maria De Filippi è stata un’allieva di Raimondo Todaro, ha concluso la sua esperienza ad Amici vincendo una borsa di studio per studiare in una delle scuole di danza più prestigiose degli Stati Uniti. Un premio che Serena ha accolto con grade gioia e che la porterà a trascorrere tati mesi a New York. Dopo aver trascorso l’intera estate con la famiglia, gli amici e il fidanzato Albe, per la Carella è arrivato il momento di partire.

La ballerina, infatti, ha salutato l’Italia per raggiungere gli Stati Uniti. Per lei e il fidanzato Albe sta per cominciare un periodo di lontananza. I due, innamoratissimi, sono pronti ad affrontare la lontananza, ma come ha reagito Albe di fronte alla partenza immediata della fidanzata?

I saluti tra Albe e Serena

Il momento dei saluti per Albe e Serena è arrivato. Dopo aver trascorso insieme la loro prima estate da fidanzati, i due si sono salutati in aeroporto. Il cantante, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto dell’abbraccio con la fidanzato mostrandosi sereno, tranquillo e sorridente. Entrambi, decisi a realizzare i rispettivi sogni, sono l’uno il sostegno dell’altra e Albe tifa per la fidanzata che, a New York, è pronta a spiccare il volo.

“Adesso partirà per New York, non ci siamo ancora organizzati. Ma faremo come tutte le coppie che vivono una relazione a distanza”, ha detto Albe a Verissimo mostrandosi pronto a sostenere totalmente la fidanzata.

