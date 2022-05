Serena Carella ‘perdona’ la Celentano dopo Amici 21/ “Parole esagerate ma mi ha sbloccato”

Serena Carella parla della maestra Celentano dopo Amici 21

I finalisti di Amici 21 hanno popolato lo studio di Verissimo nella puntata del 21 maggio. Fianco a fianco, Serena Carella e Albe sono stati protagonisti di un’intervista in cui hanno ripercorso l’avventura nel talent. Per la ballerina in questo percorso ha avuto forte peso la maestra Alessandra Celentano che per lei ha avuto spesso critiche anche pesanti, tirando in ballo il suo fisico.

A Verissimo Serena rivive quei momenti e li commenta: “È stata anche lei importante in questo percorso. – ammette – Perché con tutte le sue parole dette, a volte giuste a volte un po’ esagerate, ha saputo comunque sbloccarmi. Più ho persone intorno a me che mi dicono che è così e non così, più io cerco di fare meglio. Quindi mi ha aiutata anche questa cosa. Forse se non ci fosse stata, non lo so… Quindi devo ringraziare anche lei oltre che tutti gli altri.”

Il bilancio di Serena Carella dopo Amici 21 è, dunque, più che positivo, maestra Celentano compresa. D’altronde mai si sarebbe aspettata di arrivare fino alla finale: “Sono strafelice, non vedevo l’ora di vedermi da fuori. Ho avuto sempre questo problema che avevo delle passioni, poi mollavo sempre tutto, perché non ero molto costante nelle cose. – così racconta un retroscena – Ricordo l’estate prima di entrare ad Amici mia madre mi disse che se non ce l’avessi fatta avrei dovuto iniziare a lavorare, quindi ero pieno d’ansia, ma alla fine eccomi qui.”

