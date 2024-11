This is me, Serena Carella rompe il silenzio sugli attacchi di Alessandra Celentano: “Mi ha fatta crescere tanto”

Nella puntata di questa sera di This is me moltissimi ex allievi hanno ripercorso la loro esperienza nel talent tra cui anche Serena Carella. La ballerina durante la sua esperienza nel talent è finita sotto l’attacco di Alessandra Celentano che le ha apertamente detto di essere troppo grassa per ballare: “Lo strumento di lavoro del ballerino è il corpo, se il corpo non è idoneo non è adatto il lavoro non viene fatto bene. Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa.”

La ballerina, però, non si è fatta abbattere e conscia di una forte autostima ha sempre saputo tenerle testa ed è migliorata talmente tanto da ricevere alla fine i complimenti di Alessandra Celentano. Serena Carella a This is me durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha confessato: “È stata un’esperienza incredibile, mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere tantissimo sia personalmente che professionalmente. Mi sono diplomata, ho vinto delle borse di studio e ho studiato a New York.” E subito dopo ha incantato tutti ballando il suo cavallo di battaglia.

Serena Carella, chi è l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi 2024: “Determinata e solare”

Serena Carella è stata allieva nella scuola di Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2021. Durante la presentazioni nel daytime domenicale su di se aveva dichiarato: “Sono molto socievole e determinata. Sono solare, impulsiva e piango sempre, però da sola. Mai davanti agli altri. Mi arrabbio spesso e mi dà fastidio quando non mi ascolta nessuno. Quando ballo annullo tutto e non penso a niente.” Nonostante le critiche e gli attacchi di Alessandra Celentano è riuscita ad arrivare in finale ad Amici anche se non ha vinto. Questa sera ospite a This is me ha ripercorso la sua esperienza ad Amici dove ha incontrato anche l’amore con Albe.