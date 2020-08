Serena Enardu, auto incendiata/ Ex Pago: “atto vandalico, si è evitata una tragedia”

Serena Enardu vittima di un atto vandalico. La ex fidanzata di Pago si è ritrovata la sua auto in fiamma come titola il giornale L’Unione Sarda. Attimi di grande paura per la ex tronista di Uomini e Donne che, lo scorso 12 agosto a Quartu in via Fiume, ha rinvenuto la sua auto in fiamme. Per fortuna la situazione non è degenerata grazie all’intervento repentino di un uomo che ha cominciato a spegnere le fiamme con un estintore e poi dell’intervento dei Vigili del fuoco. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’evento, anche i carabinieri della stazione di Quartu e il Norm (nucleo operativo radiomobile) sono al lavoro per chiarire quanto successo. Intanto sui social la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto condividere con i suoi fan e follower la notizia chiedendo anche aiuto a chi avesse visto qualcosa di sospetto: “E’ successo il 12 agosto. Avrei preferito non divulgare l’informazione per non allarmare i parenti, ma vuoi o non vuoi sono uscite e voglio dire le cose per come sono successe. Non mi piace fare la vittima anche se qualcuno prova a farmi fare la vittima. Vorrei solo chiedere se le persone che abitano in quella zona lì se dalle 14.30 ha visto qualcosa di sospetto mentre quella merda ha compiuto l’atto vandalico. Potete testimoniare in forma anonima, anche per tutelare i cittadini di porto Sant’elena da atti futuri”.

Serena Enardu auto in fiamma: “evitata una tragedia pazzesca”

L’incendio dell’auto di Serena Enardu è avvenuto a distanza di pochi giorni dalla polemica social che ha coinvolto la Enardu per via della torta con tanto di bandierina con la svastica nazista che tanto ha fatto arrabbiare ed indignare il popolo dei social (e non solo). Tralasciando che questa cosa della svastica era evitabilissima, la ex fidanzata di Pago ha escluso da subito che l’incendio della sua auto possa essere stato un attacco alla sua persona. La Enardu, infatti, è convinta che si tratta solo di una bravata, di un atto vandalico che come tale merita di essere punito. “Non ho supposto niente e non ho ipotizzato che sia un atto mirato nei miei confronti” – ha detto la ex fidanzata di Pago precisando – “bensì solo un atto vandalico e vile che va punito. Voglio ringraziare il signore che è intervenuto con l’estintore tempestivamente e ha evitato una tragedia pazzesca perché se la mia macchina avesse preso fuoco del tutto si sarebbe portata dietro nelle fiamme anche tutte le altre auto parcheggiate”. Sarà stato davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA