Serena Enardu, chi è il padre del figlio Tommaso?/ “Se vuole ne parlerà mio figlio”

Chi è il padre di Tommaso, il figlio di Serena Enardu che questo pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di “Verissimo”? Dopo essere uscita dal Grande Fratello VIP ed essere stata molto chiacchierata per il suo confronto con Pago, la 43enne già Tronista di “Uomini e Donne” ha detto nella preview dell’intervista di questo pomeriggio una frase sibillina. Alla domanda se mai avrebbe voglia di un figlio con l’artista suo conterraneo, Serena (già madre di un ragazzo oramai adolescente), è tornata su un aspetto doloroso della sua vita, ovvero il fatto che il padre di Tommaso l’abbia abbandonata quando lei era al primo mese di gravidanza: “Per questo il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte” ha spiegato alla Toffanin, pur ammettendo che Pago avrebbe voluto diventare padre. Tuttavia, ad oggi non è nota l’identità del padre di Tommaso anche se non sono mancate e nemmeno oggi mancano le indiscrezioni di gossip a proposito dell’uomo che ha piantato in asso la Enardu anni fa: e le lacrime della donna alla sorpresa ricevuta dal figlio poco prima di sapere l’esito della nomination e dell’uscita dalla Casa testimoniano di quanto per lei sia questa una ferita aperta, anche se ancora una volta la diretta interessata non si è voluta sbottonare e ad Alfonso Signorini si è limitata a dire che “per me quella persona esiste e quindi non mi sento di proferire parola sul rapporto che ha con Tommaso, pur essendo la madre penso che lui non sia di mia proprietà”.

TOMMASO, FIGLIO DI SERENA ENARDU: CHI E’ IL PADRE?

Insomma, nonostante l’abbandono, e anche per tutelare il rapporto del figlio adolescente col misterioso papà, Serena Enardu non ha detto praticamente nulla di nuovo circa l’identità di questo ex compagno: anzi il fatto che a distanza di 15 anni continui a proteggerne l’identità mostra come per lei si tratti di una questione importante, anche se come ha ammesso di recente l’uomo che avrebbe voluto sposare in passato è stato Pago, proprio colui che per sua stessa ammissione avrebbe voluto un figlio da Serena. L’ex Tronista tuttavia anche stavolta come in più di un’occasione in passato ha lasciato intendere che il giorno in cui Tommaso vorrà parlare del suo papà e del rapporto che ha con lui, lei non avrebbe problemi a tal proposito. Ad ogni modo, come accennato, dell’uomo con cui lei ha avuto una relazione e del quale è rimasta incinta, prima di fidanzarsi con Pago e Giovanni Conversano, è al momento una sorta di “Mister X” di cui si ipotizza possa essere anch’egli sardo oltre che una persona che, proprio in virtù del rapporto con Tommaso, graviti ancora attorno a lei (ovviamente non in senso di prossimità) pur essendo oramai uscito dalla sua vita. Che per svelare il mistero toccherà attendere la prima intervista di Tommaso quando, verosimilmente, sarà maggiorenne?

© RIPRODUZIONE RISERVATA