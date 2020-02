Serena Enardu, eliminata?/ Tra alleanze e strategie per non lasciare Pago (Grande Fratello Vip)

Serena Enardu potrebbe finire nei guai al Gf Vip 4 e questa volta Pago non c’entra poi molto. La sarda è riuscita in pochi giorni ad annullare quel poco di interesse emerso nei suoi giorni, riuscendo a mettere in risalto una sua particolare propensione ad insultare gli altri concorrenti. Tutto è iniziato da quando Serena, durante una sauna con Antonella Elia, ha definito Patrick Pugliese un tricheco per via dei suoi kg in più. La frase è stata riportata da Andrea Montovoli al diretto interessato, ma il web a quel punto si era già scatenato contro la sarda. Durante un confronto con Licia Nunez, la sarda è ritornata a parlare di Patrick e si è espressa in modo duro. “Se sono molto amica di una persona e vedo che una persona l’aggredisce. Per me aggredire vuol dire anche schernire in quel modo o abusare di un momento sbagliato. Nel momento in cui Patrick e Montovoli vanno a sbeffeggiarla…”, ha detto Serena, “faccio fatica poi a scherare con quell’elemento, faccio molta fatica”. La concorrente non ha gradito quindi che durante la lite fra Antonella Elia e la Nunez, Patrick si sia messo in mezzo a fare una delle sue solite scenette, mangiando patatine a breve distanza dalla showgirl, in quel momento sempre più inviperita. Clicca qui per guardare il video di Serena Enardu e Licia Nunez Non va meglio però nemmeno fra la Enardu e Licia: le due hanno avuto modo di parlare per via della decisione dell’attrice di non prendere posizione per la lite fra Antonella e Patrick. Così sono venuti dei dubbi alla fidanzata di Pago sul suo conto. “Sto incominciando a entrare in questa dinamica e a perdere punti di riferimento”, ha detto Serena. “Mi piacerebbe che non avessi nessun dubbio sulla mia persona”, ha detto invece Licia, “io non ce l’ho una strategia, sono fatta così”. Per Serena il chiarimento è stato sufficiente, ma quanto durerà la pace ritrovata?

SERENA ENARDU: IL PUBBLICO NON CREDE ALL’AMORE CON PAGO

Serena Enardu rischia di uscire nella diretta del Grande Fratello Vip 4. Sempre più odiata dal resto dei concorrenti, con qualche piccola eccezione, l’influencer sarda non convince nemmeno i social. Soprattutto quando la fidanzata di Pago si è lasciata sfuggire un dettaglio: “Se tutto va bene abbiamo pianificato di trasferirci a Milano entro settembre”. Parole che gli utenti su Twitter hanno commentato a lungo, visto che il cantante è entrato nella Casa da solo e con la certezza di aver ormai chiuso la sua relazione con la Enardu. Questo progetto di vita era stato fatto prima di Temptation Island Vip? Oppure dopo, nonostante la rottura avvenuta davanti agli occhi dei telespettatori? Il pubblico si sente già tradito: nessuno crede che in dieci giorni di pace fatta, i due siano arrivati a parlare persino del loro futuro nella capitale della moda. I dubbi non potevano che aumentare quando la Enardu ha rivelato che sia lei che Pago hanno lo stesso agente e che nella società lavora anche uno degli autori più datati del reality, tra l’altro un caro amico di Fabrizio Corona. L’amore e la crisi fra i Paghi (Serena e Pago) è stato creato quindi a tavolino? Nel frattempo la relazione fra i due fidanzati non sta procedendo poi così bene. Serena infatti ha paura che una volta uscita dal programma, dovrà di nuovo affrontare gli stessi problemi con il cantante. “Vorrei che fossi sempre uguale”, gli ha detto durante l’ennesimo confronto, ribadendo di vedere in lui due persone diverse. Da un lato c’è infatti il Pago della capanna, che la tratta in modo gentile e dolce. Dall’altro invece c’è l’artista che di fronte agli altri concorrenti cambia toni, personalità e persino modo di approcciarsi alla fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA