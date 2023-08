Serena Enardu e Pago sono di nuovo in crisi?/ Frecciatine social e indizi: cosa sta accadendo

Serena Enardu e Pago sono in crisi?

Cosa sta accadendo tra Serena Enardu e Pago? È ciò che i fan si stanno chiedendo di fronte ad alcune indiscrezioni e indizi lanciati sul web dai diretti interessati. Solo pochi giorni fa la coppia festeggiava un anno dal loro ritorno di fiamma: “11 Agosto 2023. Buon RITORNARIO Amore mio! È un anno che siamo ritornati insieme e Ti amo sempre di più”, è la dedica fatta da Serena al cantante.

I due, ricordiamo, si erano lasciati nel 2021 per poi riavvicinarsi qualche mese dopo. “Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti, e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti. – scriveva Serena rispetto al riavvicinamento – Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale. Perché abbiamo il forte desiderio di stare insieme. Allora ci siamo arresi a questa situazione, che è veramente inevitabile”.

Serena Enardu e Pago, frecciatine social e indiscrezioni confermano la crisi?

E infatti poco tempo dopo Serena e Pago sono tornati ufficialmente insieme. Un anno dopo quel momento, dopo aver festeggiato il loro amore, arrivano però indiscrezioni che vogliono i due in crisi. È stata Deianira Marzano, come riporta Novella 2000, a lanciare la notizia: “Serena Enardu e Pago avevano preso una casa in affitto dove lui lavorerebbe tutto il mese di agosto. Lei a quanto pare preferirebbe stare con i suoi amici e questo avrebbe fatto arrabbiare il compagno.” spiega la fonte. Nelle ultime ore è stata però Serena a dare un altro indizio, scrivendo sotto l’ultimo post di Instagram: “L’amore è la felicità di chi ami… chi non è felice per la tua non ti ama”. Una frecciatina a Pago? Di certo le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne sembrano coincidere con l’indiscrezione sulla crisi di coppia.

