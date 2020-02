Serena Enardu/ “Entrata perchè Pago sentiva la mia mancanza” (Grande Fratello Vip)

Serena Enardu ce l’ha fatta: dopo aver ricevuto lo stop dai fan del Grande Fratello Vip 4, la produzione ha deciso di farla entrare comunque nella Casa. Per la gioia di Pago, che ha potuto così chiarire alcuni punti e sciogliere una gran parte delle nubi che imperversavano nel loro cielo. Anche se felice di averlo al suo fianco, le prime ore dopo la scorsa diretta sono state piene di dolore per Serena. Approfittando di un momento da soli in piscina, ha chiesto infatti al cantante alcune cose. “Quando ti dicevano ‘ma vuoi dire qualcosa a Serena?’. ‘No'”, gli ha fatto notare, “io stavo di m***a, non puoi capire”. L’artista ha buttato tutto sul ridere: “Che cosa ti dovevo dire, ‘Amore torna, ti prego torna?'”. Una piccola presa in giro che poi ha lasciato spazio ad un grande abbraccio e tante risate. “Tu cosa farai per me?”, ha chiesto poi la Enardu. “Tutto quello che vuoi, ma devi fare la brava”, ha sottolineato Pago. La neo concorrente poi ha chiarito i suoi desideri: “Non so… una cena romantica…”. Anche se i sorrisi non sono mancati, alcune ore dopo Serena si è lasciata andare alle lacrime. Per lei è ancora viva la ferita che ha cercato di superare con tutte le forze, quel senso di colpa che le ha permesso di comprendere gli errori compiuti la scorsa estate. Clicca qui per guardare il video di Serena Enardu e Pago.

SERENA ENARDU: “PAGO HA SENTITO LA MIA MANCANZA…”

Perchè Serena Enardu ha fatto di tutto per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4? Lo spiega la diretta interessata a tutto il gruppo, rivelando di aver vissuto le ultime settimane in una forte ansia. “Ho pensato al fatto che mi scocciava entrare nel momento in cui lui parlava tanto del fatto che voleva stare da solo, riflettere. Ho rispettato quello”, ha detto a Clizia Incorvaia. “Solo che questa settimana ho sentito più volte che sentiva la mia mancanza e allora sono entrata. Se fosse stato ancora sulla convinzione che doveva restare qua da solo, allora non sarei entrata”, ha sottolineato subito dopo a Paolo Ciavarro. Serena infatti ha osservato bene il cantante nelle prime settimane di reality, sperando in uno spiraglio per il loro futuro. La neo concorrente ha parlato poi di quanto accaduto dopo Temptation Island Vip, al fatto che una fetta del pubblico la condanni ancora per il suo presunto tradimento. Anche se fra lei e il Single che aveva avvicinato non c’è stato nulla, i telespettatori non hanno gradito comunque le attenzioni che Serena ha dedicato al ragazzo. “Non abbiamo mai fatto un viaggio, niente. […] Vedi negli altri quella faccia da rin****ioniti e dici ‘ma io quando?'”, ha aggiunto poi a Clizia. Secondo Serena, lei e Pago infatti non avrebbero vissuto quella fase di innamoramento tipico dell’inizio di ogni rapporto romantico. Forse anche per questo sono entrati presto in crisi. Clicca qui per guardare il video di Serena Enardu.

