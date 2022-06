Serena, Giorgio, Monica, Francisco, figli Barbara Palombelli/ Adozione e accoglienza

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli e il figlio biologico Giorgio

Giorgio, Monica, Serena e Francisco sono i figli di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Scopriamo nel dettaglio qualcosa in più sul loro conto. Barbara Palombelli e Francesco Rutelli fanno coppia fissa oramai da 40 anni. Un grande amore quello tra la giornalista e conduttrice di Forum e l’ex sindaco di Roma che sono fidanzati dal 1982. Tra loro mai un litigio o uno screzio, anzi hanno affrontato sempre tutto insieme costruendo una bellissima famiglia. Dopo il matrimonio, prima celebrato con rito civile e poi con una cerimonia religiosa, nella loro vita è arrivato Giorgio. Il primogenito di casa Rutelli – Palombelli è il solo figlio biologico, visto che successivamente la coppia ha adottato Monica, Serena e Francisco.

Giorgio Rutelli dopo aver conseguito la laurea in diritto comparato presso l’Università di Firenze ha proseguito gli studi specializzandosi all’estero: prima a Bruxelles e poi Boston. Il primogenito di casa Rutelli, una volta rientrato in Italia, ha cominciato a collaborare con Dagospia diventandone vicedirettore. Poco dopo è diventato direttore della testata Formiche.net come direttore.

Monica, Serena e Francisco, i figli adottati di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli successivamente la nascita di Giorgio Rutelli hanno cercato di allargare la famiglia, ma sono ricorsi all’adozione. Un desiderio che la giornalista e conduttrice custodiva da sempre. “Penso che se si è portati per l’accoglienza, affido e adozioni siano un ottimo modo per aiutare gli altri” – ha detto la Palombetti che ha adottato Francisco, un ragazzo originario dell’Equador che è arrivato in Italia all’età di 5 anni.

Qualche anno dopo a casa Rutelli sono arrivate Serena e Monica, sorelle biologiche. Serena è sicuramente la figlia “famosa” di casa Rutelli visto che ha deciso di partecipare ad una edizione del Grande Fratello riscuotendo un discreto successo.

