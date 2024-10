Serena Grandi ha conquistato un incredibile successo come attrice nel corso della sua lunga carriera, spesso è finita al centro del gossip anche per la sua sfera personale ma non sono molte le informazioni trapelate sulla sua famiglia. Chi sono i suoi genitori? In varie ospitate televisive e interviste ha parlato della sua infanzia e del rapporto turbolento tra i suoi genitori. Sappiamo che la madre si chiamava Mina Faggioli, l’identità del padre invece non è nota.

In passato l’attrice ha rivelato che il padre era un militare della squadra di Bologna molto tosto, le diceva che non guardava i suoi film perché se qualcuno avesse parlato male di lei lo avrebbe picchiato, pensa però che li guardasse di nascosto. In varie interviste ha parlato anche della madre, ha provato un dolore immenso quando è morta. Mina Faggioli è scomparsa a causa di un infarto, quando ha avuto il malore lei era ad Arezzo, le ha telefonato ma non ha fatto in tempo a dirle addio di persona.

Serena Grandi ha sofferto da bambina, il rapporto tra i suoi genitori non era sereno

Nei mesi scorsi Serena Grandi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera professionale e personale. Tra le varie cose ha parlato anche dei suoi genitori e della sofferenza che ha provato da bambina a causa del loro rapporto poco sereno. Lei pensa che i due si amassero, però spesso c’era molta tensione tra le mura domestiche. Alla conduttrice ha raccontato che la madre e il padre litigavano sempre, lui era un uomo gelosissimo e in molte occasioni inventava attenzioni e sguardi che non esistevano. Accusava la moglie di guardare altri uomini, lei negava ma volava sempre qualche schiaffo.

Di fronte a quelle terribili scene Serena Grandi si rifugiava dalla sua vicina di casa, alla Toffanin ha detto che col tempo sta cercando di cancellare dalla sua mente le pesanti cose che ha subito durante la sua infanzia. A parer suo molti uomini per nascondere i loro impicci fanno delle scene di gelosia, lei non crede più agli uomini.

Serena Grandi ha ritrovato l’amore, in passato molti uomini l’hanno fatta soffrire

L’attrice durante l’ospitata a Verissimo ha confessato che al momento c’è un uomo nella sua vita, però non vivono insieme perché lei oltre alla verità desidera anche la libertà. Nel corso della sua vita ha amato molti uomini, spesso però ha sofferto a causa loro. A detta sua in tanti l’hanno manipolata, le facevano credere di essere davvero interessati a lei ma ad attirarli davvero era il suo nome e questo la faceva sentire usata.

Serena Grandi pensa che l’unico uomo che ha sofferto a causa sua è stato l’ex marito Beppe Ercole perché lo ha lasciato ed è andata via. In quel periodo lei era diventata famosa e voleva vivere una vita ricca e trasgressiva. Lui era più grande di vent’anni e questo era un limite perché spesso era stanco, l’attrice invece aveva voglia di uscire e divertirsi ed è anche per questo che ha messo fine al loro matrimonio.