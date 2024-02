GENITORI SERENA GRANDI, CHI SONO/ “Litigavano sempre, però si amavano…”

Genitori Serena Grandi, il racconto a Verissimo: “Volava qualche schiaffo, io…”

Nel salotto di Verissimo è stata oggi ospite Serena Grandi, icona dello spettacolo italiano, che ha deciso di aprire il suo cuore raccontando dei suoi amati genitori. Il rapporto tra loro, purtroppo, non è però sempre stato dei più idilliaci. “Che rapporto avevano? Litigavano sempre però si amavano. Mio padre era molto geloso di mia madre, come tutti gli uomini gelosi si inventava: ‘Tu hai guardato quell’uomo lì’. Allora lì allora volava qualche schiaffo, io stavo in mezzo e correvo dalla mia vicina di casa.”.

Decisamente toccante il racconto di Serena Grandi a proposito del rapporto tra i suoi genitori. Pur avendo sottolineato l’amore vigente tra i due, dalle sue parole si evince come sia rimasta segnata da quei conflitti e da quei momenti di burrasca. “Sono cose pesanti che ho subito e che sto resettando, anche quelle. La vita è fatta di battaglie… Io ho rivissuto alcune situazioni così, gli uomini ti fanno queste scenate di gelosia ma alla fine sono loro che hanno la coda di paglia, non ci credo più agli uomini”. (agg. Valerio Beck)

CHI ERANO I GENITORI DI SERENA GRANDI? IL RICORDO DELL’ATTRICE

Chi erano la madre e il padre di Serena Grandi e cosa sappiamo dei genitori dell’attrice bolognese? Questo pomeriggio, nel corso dell’oramai consueto appuntamento del sabato con “Verissimo”, negli studi del talk show in onda su Canale 5 ci sarà anche la 65enne icona del cinema Anni Ottanta per una intervista-ritratto a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin. Per la Grandi ovviamente si tratterà di un ritorno nel salotto televisivo più in vista delle reti Mediaset e, in attesa di ascoltare cosa racconterà la ex ‘gieffina’, possiamo scoprire qualcosa di più sulla sua famiglia: se in un altro articolo quest’oggi abbiamo parlato dell’ex marito Beppe Ercole e del figlio Edoardo avuto con lui, qui raccontiamo chi erano i genitori della Grandi e quale era il suo rapporto con loro.

Serena Grandi, nel corso delle varie interviste che ha concesso negli ultimi anni, ha avuto modo varie volte di parlare dei suoi genitori, anche se non conosciamo molto di loro dal momento che la diretta interessata si è limitata a svelare alcuni dettagli del rapporto che aveva con loro e vari aneddoti senza tuttavia addentrarsi troppo nell’argomento. Ad esempio, se del padre ha parlato di meno, della mamma della Grandi conosciamo il nome (si chiamava Mina Faggioli): “Papà era un militare della squadra di Bologna, era uno tosto e mi ha passato una passione per i ‘cold case’ e i delitti irrisolti” aveva raccontato la 65enne negli studi di “La volta buona” a Caterina Balivo. Tuttavia, pare che il genitore non fosse solito guardare i suoi film (va ricordato che la Grandi è stata negli Anni Ottanta una icona del cinema erotico nostrano, NdR) per evitare che se qualcuno si fosse permesso di dirle qualcosa “l’avrebbe menato”.

SERENA GRANDI, “PAPA’ NON GUARDAVA I MIEI FILM, MA POI DI NASCOSTO…”

Ad ogni modo, per i genitori di Serena Grandi la sua carriera cinematografica non è mai stata un problema e anzi l’attrice, sempre nel corso di quella intervista concessa alla Balivo aveva confessato che, secondo lei, il papà comunque li guardava di nascosto le pellicole in cui recitava. Diverso il discorso invece per mamma Mina, sua fan fedele anche se “lei spesso si addormentava, ma poi mi diceva che i miei film li aveva già visti…”. Come accade spesso, la Grandi aveva un rapporto molto forte soprattutto con la madre ed è anche questo il motivo che la scomparsa della donna alcuni anni fa ha rappresentato per lei un grande dolore, tanto da parlare di una vera e propria “spada di ghiaccio nella mia schiena”. Parlando dei suoi genitori col settimanale ‘Oggi’, l’opinionista televisiva aveva ammesso che “i genitori non dovrebbero mai morire, e soprattutto le mamme…”.

Dei genitori Serena Grand ne ha parlato anche nel corso di un’altra intervista durante una puntata di “Oggi è un altro giorno”, nella quale aveva svelato qualche dettaglio in merito alla morte della mamma: “Ho sentito una pugnalata alla schiena quando lei mi ha lasciato: io allora ero ad Arezzo, le ho telefonato ma non avevo fatto in tempo ad arrivare da lei” aveva raccontato, aggiungendo che oramai sua mamma Mina era una donna stanca e che era stata stroncata da un infarto. Ma cosa rimane oggi di lei in Serena, diventata a sua volta mamma? “Lei mi ha trasmesso l’essere un po’ streghetta: infatti mamma riusciva a vedere le cose… E anche io sento le cose, le emozioni, la gente” aveva ricordato parlando di questo curioso tratto caratteriale, e aggiungendo però che sua madre verso di lei era sempre stata avara di complimenti, dal momento che pensava che “era giusto che me li meritassi”.











