Serena Grandi: “Ho avuto centinaia di uomini ma non Berlusconi”/ “Oggi con loro ho chiuso, mi hanno delusa”

Serena Grandi a Mi casa es tu casa: “Ho avuto centinaia di uomini ma mi dispiace non aver avuto Silvio Berlusconi”

Ospite di Cristiano Malgioglio a Mi casa es tu casa, nella puntata del 30 dicembre, Serena Grandi si racconta senza fronzoli. Si parla dei grandi amori della sua vita e la celebre attrice svela nomi e anche qualche rimpianto oltre a dare addirittura i numeri degli uomini che hanno fatto parte della sua vita. “Ho amato molto, – spiega su Rai 2 – ho avuto amori importanti come Adriano Panatta.” Poi ammette: “Quello che non ho avuto e che mi dispiace è Silvio Berlusconi, alla fine io ho sempre amato per amare e non ho mai pensato al dopo. Comunque ho avuto degli uomini stupendi.”

Continuando sul tema dell’amore, Serena Grandi dichiara: “Credo di aver dato meno di quello che hanno preso da me. Cosa hanno preso? Tutto: la bellezza, la gioventù, l’essere una star con tanta umiltà.” E rivela: “Quanti uomini ho avuto? Centinaia. Amati? Diciamo il 20%”.

Per Serena Grandi c’è oggi soltanto un grande amore nella sua vita: suo figlio Edoardo. “L’unico uomo a cui ho dato e sto dando tutto però è solo mio figlio Edoardo. – racconta a Malgioglio su Rai 2 – Io sono una madre amica ma anche cattivella, quando ci vuole ci vuole.”

Parla poi del coming out di suo figlio e della sua sofferenza: “Quando ho scoperto che lui era bullizzato io ho iniziato ad avere problemi, sono andata in analisi. Lui ha sofferto troppo per questo, meritava di essere felice e lo è oggi. Ora ha un compagno straordinario, chiamo più lui che mio figlio, c’è una grande empatia.” E l’amore? “Oggi non ho più voglia di uomini, mi hanno un po’ deluso.” conclude l’attrice.

