Serena Grandi: “Mio figlio Edoardo è stato vittima di bullismo”/ “L’ho portato via da Roma per questo”

Grandi parla del bullismo verso il figlio: le sue parole

Serena Grandi ha parlato a lungo del figlio Edoardo, ai microfoni di La volta buona, svelando alcuni episodi di bullismo di cui è stato vittima a causa della sua omosessualità. L’attrice ha raccontato di essersi trasferita proprio per portare al sicuro suo figlio da quell’incubo: “Noi, infatti, abbiamo lasciato Roma per andare in Romagna prima della Grande Bellezza.”

Serena Grandi bacio in diretta con Pietro Genuardi/ "E' stato solo a stampo, cinematografico"

E ancora: “L’ho portato via da un contesto troppo forte e ho cercato di portarlo in Romagna dove c’era modo di poter imparare ad essere industriale e, invece, lui ha voluto fare quello che faccio io ma fuori dalle telecamere” ha affermato Grandi visibilmente commossa.

Grandi: “Mio figlio Edo? E’ innamorato di un ingegnere spaziale”

L’attrice ha svelato che attualmente il figlio Edoardo, che ha seguito le sue orme, sia felice e fidanzato: “Adesso è felice perchè è innamoratissimo di un ingegnere spaziale che mi rende molto tranquilla. Lo adoro, chiamo più Roby che Edoardo” afferma Serena Grandi, ospite a La volta buona di Caterina Balivo. Grandi aveva già parlato dell’omosessualità del figlio ai microfoni di Bella Ma‘: “Ho fatto coming out per lui e abbiamo sdoganato una cosa molto importante per quanto riguarda i messaggi che si devono dare alla società. Molte madri e molti padri hanno cacciato di casa i loro figli per via del loro orientamento sessuale. “

Serena Grandi e la lite con Corinne Clery/ La pace dopo quegli insulti irripetibili

E ancora: “Io, invece, nonostante all’inizio abbia pianto e sia andata in analisi, sono contenta, perché lui è felice. Lui non aveva il coraggio di dire di essere omosessuale. Ha subìto bullismo a scuola per questo”. L’interprete ammette di essere forse troppo presente nella vita di Edoardo: “Quante volte lo chiamo? Tante, se non lo sento la sera non riesco a dormire bene“. E ancora: “Tu lo sai poi mancano gli odori, mancano gli abbracci… che poi a un certo punto non li vogliono più. Però tu hai voglia di abbracciarli, di sentire l’odore, di toccare i capelli” dice Serena Grandi con un velo di malinconia.

Serena Grandi: "Panatta è rimasto nel mio cuore"/ "Mio marito? Per lui non ero…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA