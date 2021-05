Serena Marchesi/ “Io e Alessandro Cavallo dopo Amici 2021..”

Serena Marchesi a Verissimo dopo Amici 2021

Bella come il sole e bravissima come poche in questa edizione di Amici 2021, Serena Marchese non è riuscita ad andare oltre la semifinale ma oggi sarà in studio a Verissimo per raccontare la sua esperienza. Lei stessa ha ammesso in più di un’occasione di non avere rimpianti perché era convinta di uscire già alla prima puntata del serale ma poi le cose sono andate bene e sfida dopo sfida, è arrivata fino alla semifinale. A quel punto è rimasta un po’ delusa non per la sua eliminazione, quanto per il fatto di non essere riuscita a completare il percorso che adesso potrebbe regalarle importanti soddisfazioni. Sarà proprio di questo, e non solo, che parlerà oggi pomeriggio ospite a Verissimo iniziando proprio dalla proposta di lavoro ottenuta da Longo per il Balletto di Roma, stessa ricevuta anche da Alessandro Cavallo, ancora nella scuola.

Un’occasione nuova: “Io e Alessandro Cavallo dopo Amici 2021..”

La stessa Serena Marchese in un’intervista a Comingsoon ha rivelato di sperare tanto di ritrovare il ballerino dopo la sua uscita da Amici 2021 confermando: “Si, spero tantissimo che lui accetti questo lavoro insieme a me. Continuare a lavorare insieme sarebbe davvero bello. Alessandro è un bravissimo ballerino, ha una tecnica eccezionale, è professionale. Lo stimo molto”. Serena Marchese balla da quando aveva tre anni e non ha mai smesso e sicuramente lavorare in una Compagnia le permetterà di continuare a farlo con l’occasione di girare per il mondo con tutto quello che questo significa per una ballerina e una ragazza della sua età.

