Serena Rossi/ “Canzone del cuore? Vivo di musica ed emozioni”

Serena Rossi è pronta per lo show “La canzone segreta” in partenza da venerdì 12 marzo in prima serata su Rai1. L’attrice, reduce dal grandissimo successo di “Mina Settembre” non nasconde l’entusiasmo dalle pagine de Il Giorno a cui ha raccontato sullo show: “è’ una figata lo voglio fare. Ho detto si perchè mi ci ritrovo tanto, c’è la musica, ci sono le emozioni, e io vivo di musica e di emozioni sia come attrice sia come persona. Sono estremamente emotiva, mi nutro di questo”. Si tratta del primo show tutto da sola per l’attrice e cantante: “per me è un’esperienza nuova, da sola sul palcoscenico in una prima serata. Ma sono un pò pazza, mi piace lanciarmi in avventure nuove, sempre, però avendo alla base un duro lavoro di preparazione. Dicono che sono una secchiona perchè voglio sapere sempre tutto. Credo nel lavoro duro unito a tanto sorriso e tanto amore e spero che questo arrivi alle persone che ci seguiranno perchè penso che Canzone segreta sia sopratutto una carezza di cui in questo momento abbiamo tutti un pò bisogno”. Un grande successo per l’attrice che, intervistata da Leggo, ha raccontato alcuni momenti difficili legati agli esordi. In particolare la Rossi ha raccontato che c’è stato un momento della sua vita in cui ha pensato di cambiare: “ero circondata da un entourage di persone non giuste. Mi volevano attrice introversa per il grande schermo”.

Serena Rossi: “voglio essere libera di poter spaziare”

Una lunga gavetta quella di Serena Rossi che ricorda un momento davvero difficile della sua vita lavorativa: “era il 2009 e mi ero appena trasferita a Roma. Mi sentivo spaesata, perchè credevo fosse necessario fare delle conoscenze, pubbliche relazioni in un ambiente che immaginavo lontano e difficile. Ero scoraggiata e invece ci ho messo di più ma ci sono arrivata pur non avendo santi in paradiso”. Il successo poi è arrivato trasformandola in una delle showgirl più richieste del panorama televisivo italiano, anche se la Rossi ha fatto una doverosa precisazione: “se sono arrivata a questo punto è perchè ho lavorato sodo. Ma devo dire grazie a chi mi ha dato fiducia. Ci sono tantissimi talenti che non hanno la possibilità di esprimersi, perchè non hanno nessuno che crede in loro. Sono molto grata a chi mi ha dato e continua a dare fiducia, come il direttore Coletta che mi ha detto ‘sii te stessa e vincerai”.

Parlando proprio di “canzoni del cuore” l’attrice ha confessato: “ne ho tante, ognuna legata a un momento, a una persona, ma non posso rivelare quali siano perchè ne canterò una a puntata”. Non solo attrice, ma anche cantante e conduttrice anche se la bravissima Serena Rossi dalle pagine de Il Giorno non nasconde che il ruolo in cui si sente più a suo agio è quello di mamma anche se precisa: “voglio essere libera di poter spaziare senza decidere quale sia la cosa che preferisco. Il set è il mio posto del cuore, poi vado al doppiaggio e dico mi piace. Poi vado in uno studio televisivo e adoro quando si accende la luce della telecamera: davvero non so scegliere!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA