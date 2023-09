Serena Rossi compie 38 anni, il dolce regalo del figlio/ L’attrice è incinta per la seconda volta? Lo scoop

Serena Rossi festeggia il compleanno con il figlio Diego

Serena Rossi ha compiuto 38 anni il 31 agosto 2023, e ha festeggiato contornata dall’amore del marito Davide Devenuto e del figlio Diego. Proprio lui ha fatto alla mamma un dolcissimo pensiero per festeggiare il suo compleanno, che l’attrice ha condiviso sul profilo Instagram.

“Per mamma” si legge nella foto pubblicata su Instagram dall’attrice in cui si nota una bustina bianca. Insomma, sono momenti di assoluta felicità per Rossi. In effetti, qualche mese fa sembra abbia coronato il suo sogno d’amore con un matrimonio celebrato in segreto. Serena e Davide si sono sposati a Roma in gran riservatezza, con pochissimi intimi: “All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci” raccontava a Domenica in.

Serena Rossi incinta del secondo figlio? L’indiscrezione

Alcune settimane fa, è iniziato a circolare il gossip secondo cui l’attrice sarebbe incinta del secondo figlio. A lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Dipiù: “Ha scoperto da poco di esserlo di nuovo, la sua gioia è incontenibile” si legge. Al momento non avrebbe dato ancora la notizia, perchè in dolce attesa da poco tempo.

“Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori è partita per le vacanza con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito” scrive il settimanale. Dunque, le riprese della terza stagione di Mina Settembre saranno rimandate? “L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi” svela Dipiù.

