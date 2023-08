Serena Rossi compie 38 anni/ Il regalo speciale del figlio Diego: “Quanto amore”

Serena Rossi e il 38esimo compleanno

Per Serena Rossi, quello di oggi, giovedì 31 agosto, è un giorno davvero speciale. L’attrice, infatti, compie 38 anni e festeggia l’importante traguardo con i suoi due amori: il compagno Davide Devenuto con cui fa coppia fissa da anni e il figlio Diego che ha deciso di omaggiare la mamma con un regalo davvero speciale. Un omaggio floreale per la Rossi che ha condiviso la foto del regalo ricevuto tra le storie del suo profilo Instagram mostrando anche il biglietto che le ha scritto il figlio. “Per mamma”, si legge nella foto pubblicata dall’attrice che ha poi ricondiviso alcuni messaggi di auguri ricevuti da amici e fan ringraziando tutti.

“Quanto amore, grazie”, scrive Serena Rossi che è una protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo italiano da anni. Attrice, cantante e conduttrice, il suo è un talento a 360 gradi che, nel corso degli anni, ha conquistato gli addetti ai lavori e il pubblico.

Serena Rossi e i rumors sulla presunta gravidanza

Serena Rossi e Davide Devenuto formano da anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Entrambi condividono l’amore per la recitazione che li ha fatti incontrare e innamorare fino a portarli a formare una splendida famiglia con la nascita di Diego. Entrambi vivono la vita privata con discrezione e riservatezza condividendo pochissimo sui social.

Nelle scorse settimane, tuttavia, si è diffusa un’indiscrezione secondo cui l’attrice potrebbe essere in dolce attesa. Per la coppia sarebbe il secondo figlio, ma ad oggi, si tratta solo di una voce che non è stata confermata dai diretti interessati. Nel frattempo, i fan le augurano buon compleanno!

