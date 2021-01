Serena Rossi/ Punta di diamante di Rai1, il cambio look è vincente “Numero 1!”

Ci sarà anche Serena Rossi tra i protagonisti di “Penso che un Sogno Così”, lo spettacolo di Giuseppe Fiorello in onda sulla prima rete di Casa Rai stasera 11 gennaio. Proprio Serena è stata di recente citata dal direttore dell’Ammiraglia, Stefano Coletta il quale, in una intervista al Corriere della Sera ha fatto un bilancio della stagione riservando all’attrice parole di stima: “Dopo Sanremo faremo La canzone segreta con Serena Rossi, che sa cantare, sa tenere il mood familiare, ha il codice giusto per Rai1”, ha anticipato il direttore, proseguendo, “Serena rappresenta l’inizio di questo lavoro, ma ho già in mente altri volti nuovi”.

La sua ultima apparizione in Tv è stata in occasione della puntata speciale de I Soliti Ignoti dedicata all’Epifania e proprio il simbolo del cappello di Sherlock Holmes, collegato a lei, è risultato abbinato al biglietto di 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La Rossi però la ritroveremo nuovamente nei suoi panni di attrice a partire dal 17 gennaio con Mina Settembre, la nuova serie che la stessa talentuosa protagonista ha definito “leggera, ma nel senso migliore del termine”.

SERENA ROSSI PER VANITY FAIR: IL CAMBIO LOOK

Nei giorni scorsi Serena Rossi ha voluto fare un piccolo regalo ai suoi follower anticipando parte del servizio fotografico per Vanity Fair sul proprio profilo social, in cui appare radiosa e sorridente. Merito del successo collezionato fino ad oggi e che la vede tra i personaggi di punta della serialità italiana e non solo. Serena, infatti, oltre ad essere una straordinaria attrice riesce a cimentarsi perfettamente anche nei panni di cantante riuscendo a gestire il palcoscenico con grande naturalezza e districandosi in maniera precisa anche nella conduzione. Una vera show-woman, dunque, che riesce a conquistare non solo per il suo carattere ma anche per la straordinaria bellezza che emerge con forza dagli ultimi scatti.

Come rammenta il portale YesLife, l’anticipazione del servizio fotografico per Vanity Fair ci mostra anche un cambio di look sorprendente, con capelli più corti e riflessi tendenti al biondo, mentre è avvolta, sorridente, in un abito monocolore dalle tonalità del verde e dalle linee semplici che ha conquistato i suoi follower. Immancabile la pioggia di like e complimenti, soprattutto da parte del pubblico femminile. “Numero 1”, commenta la collega Elena Sofia Ricci, riassumendo il sentiment generale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA