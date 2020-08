Serena Rossi/ Quel legame con Giampaolo Morelli

Serena Rossi si è già rimessa in moto a livello lavorativo, come dimostra la sua presenza alla guida del BCT Festival al fianco di Giampaolo Morelli e Fabio Balsamo. La quarta edizione della kermesse di Benevento si è conclusa pochi giorni fa e la Rossi ha avuto modo di presentare il film debutto di Morelli in qualità di regista, 7 ore per farti innamorare. “La cosa più bella per me è essere qui con voi”, ha dichiarato l’attrice, come riferisce il sito Cinecittà News, “non mi sembra vero di poter essere davanti a un pubblico in carne e ossa. Sono emozionata”. Nelle settimane precedenti, la Rossi ha cantato inoltre Parte del tuo mondo per partecipare al progetto Disney Magic Moments lanciato da Disney Italia e legato al celebre film animato La sirenetta. “Uno dei miei cartoni preferiti e spesso con Diego ne ascolto la colonna sonora“, ha rivelato, “per questo sono felicissima di partecipare all’iniziativa Disney Magic Moments cantando Parte del tuo mondo, per creare un momento magico e di condivisione e per supportare la Croce Rossa Italiana, impegnata nel trasformare questo periodo nel Tempo della Gentilezza. Un onore farne parte”.

Serena Rossi, tra famiglia e lavoro

Serena Rossi sta dividendo il suo tempo tra famiglia e lavoro. Come sottolinea sui social, l’ultima settimana è stata intensa per via del set di Mina Settembre, la nuova fiction firmata dalla Rai che la vedrà nei panni della protagonista. “Mattinata libera“, ha scritto poi nei giorni scorsi su Instagram, “famiglia, coccole e relax“. E se la mattinata e libera e la Rossi, super abbronzata, si concede persino un selfie in costume da bagno (rosso), la notte è dedicata invece alle riprese. Lo scopriamo tramite le Stories, dove l’artista ha condiviso i due differenti momenti delle stesse 24 ore. A quanto pare affrontare il set notturno per la Rossi non è stato semplice, come possiamo intuire dal broncio che mostra alla fine della clip, dopo aver mostrato la location per le riprese. Oggi, sabato 15 agosto 2020, Serena Rossi sarà presente invece nella prima serata di Rai 1, grazie alla replica di Una storia da cantare. In questa parentesi, l’artista interpreterà una delle pietre miliari di Lucio Dalla, la canzone Anna e Marco. “Capisci cosa mi avete chiesto di cantare?, ha affermato nella serata, Un brano eterno, che non ha storia. Secondo me tutti noi abbiamo conosciuto una Anna e un Marco. Poi lui ci raccontava di amore, di malinconia, di speranza, di attesa, di emozioni. E le emozioni comunque non passano mai, non hanno tempo”.

Video, il ricordo di Lucio Dalla





