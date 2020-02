Serena Rutelli/ “A papà Francesco racconto tutto, con mamma Barbara Palombelli…”

Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, racconta la sua vita a Vieni da me. Il racconto di Serena parte dalla sua infanzia, trascorsa con i genitori biologici che non le hanno mai dato l’affetto che dovrebbe ricevere una famiglia. “Sono nata a Roma, ho una sorella naturale, Monica. Vivevamo in una casa semplice. Abitavamo io, lei, e i miei genitori biologici. Mio padre lavorava come meccanico mentre non so che lavoro facesse mia madre che, a casa, era poco presente. La vedevo ogni tanto e poi scompariva per giorni. Mio padre faceva tutto e si occupava di noi”, racconta. “Mio padre aveva un bel caratterino. Era violento e pesante come persona. Tornava nervoso oppure se aveva una giornata storta se la prendeva con me anche perchè mia sorella Monica era più piccola e io cercavo anche di proteggerla. Lui scaricava tutta la sua rabbia su di me“, racconta ancora Serena che, all’epoca, frequentava ancora l’asilo.

SERENA RUTELLI: “LA PRIMA CAREZZA DAI MIEI GENITORI FRANCESCO RUTELLI E BARBARA PALOMBELLI”

La vita di Serena Rutelli e Monica cambia quando Serena che era la più grande chiede aiuto ad una vicina di casa che si occupava di loro quando i genitori non c’erano. Dopo la denuncia di questa donna, tutto cambia e Serena e Monica vengono adottate da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. “Loro mi hanno dato la prima carezza” – racconta Serena. Dopo il primo incontro, Serena e Monica conoscono per un anno quelli che sarebbero poi diventati i genitori adottivi prima dell’adozione ufficiale. “Quando ci hanno preso ci hanno detto ‘vi portiamo al parco giochi. Con loro sono stata la prima volta al parco giochi, al mare, ad una festa. Quando ho ricevuto il primo abbraccio ho sentito l’amore di una madre“, ricorda Serena. “C’è Francisco che è un altro figlio adottato e Giorgio che è il figlio naturale e a casa con loro ho capito cosa significa avere una famiglia”, spiega Serena che è stata adottata insieme alla sorella Monica. “A mia madre Barbara voglio un bene dell’anima, ma con mio padre Francesco ho un rapporto speciale. A lui racconto tutto”, confessa. Sulla storia d’amore finita con Alessandro, “Lui ha 21 anni ed è una persona matura. Ci sentiamo, siamo in buoni rapporti. Non è che è finito l’amore, io sono innamoratissima”, conclude Serena.

