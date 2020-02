Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi si sono lasciati/ “Siamo 2 mondi opposti”

E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi. Ad annunciare la fine della relazione che sembrava potesse essere coronata dal matrimonio è stata la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Nel giorno di San Valentino, Serena Rutelli ha deciso di annunciare la rottura ai followers che, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, hanno continuato a seguirla affezionandosi alla sua storia d’amore con Alessando. “ So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi – ha esordito Serena che si è fatta conosceza per la sua dolcezza – ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima “.

SERENA RUTELLI E ALESSANDRO PRINCE ZORRESI: DALLA CONVINVEZA ALLA ROTTURA

La rottura tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi ha spiazzato tutti gli utenti che, negli ultimi mesi, hanno seguito con affetto la storia d’amore della figlia di Barbara Palombelli che, durante la sua partecipazione al Grande Fratello 16, parlava spesso dell’amore che nutriva per il suo Alessandro. L’annuncio della separazione ha sorpreso tutti anche perchè è arrivato pochi mesi dopo l’annuncio dell’inizio della convivenza. “Finalmente possiamo dirlo! Io ed Ale, a dicembre, andremo a convivere” – aveva annunciato Serena lo scorso novembre mostrando il suo entusiasmo per il grande passo che stava per compiere. Qualcosa, però, non è andato nel verso giusto e, come spiega la stessa Serena, ad allontanarla da Alessandro sono state le incompatibilità caratteriali.

