Serena Spena e Davide Varriale, Temptation Island/ “Sono molto geloso e lei ci ha messo molto…”

Serena Spena e Davide Varriale sono pronti per mettere alla prova il loro amore a Temptation Island 2020. La coppia è formata da lei, 25enne napoletana e da lui, della stessa regione. Serena gestisce un suo negozio di bomboniere, mentre Davide è un disegnatore: stanno insieme da oltre due anni e il loro amore è nato quando erano impegnati con altre persone. È stata Serena a decidere di partecipare al programma per comprendere fino a che punto la loro relazione possa avere un futuro. Le liti non mancano per via della grande gelosia di Davide, che sta lentamente portando alla deriva il loro rapporto. “Sono particolarmente geloso nei suoi confronti”, ammette lui nella clip di presentazione, “lei ci ha messo molto più tempo di me a lasciarsi alle spalle il passato, questa è una cosa che mi ha segnato”. Le sue parole si riferiscono alla relazione che Serena aveva prima che il loro amore venisse alla luce: a quanto pare lei non è riuscita a dimenticare così facilmente il suo ex, soprattutto agli inizi del suo legame con Davide. Clicca qui per guardare il video di Serena e Davide.

Chi sono Serena Spena e Davide Varriale

Serena Spena e Davide Varriale potrebbero uscire vincitori da Temptation Island 2020, ma come riusciranno a fare fronte alle gelosie che emergeranno durante il viaggio in Sardegna? Il tallone d’Achille della loro coppia è proprio la gelosia, anche se è più Davide a provare questo sentimenti di sfiducia nei confronti della fidanzata. Purtroppo non possiamo sapere nulla su quanto è accaduto nel programma: dovremo attendere per forza la messa in onda. Sui social, l’account di Davide è blindatissimo e come immagine profilo spunta solo una sua foto con Serena. Anche la fidanzata ha seguito la stessa linea: account privato su Instagram e una foto della coppia che troneggia nel tondino. Grazie alle indiscrezioni emerse in questi giorni, sappiamo però che Davide è originario di Soccavo, nel Napoletano, e che ha tre fratelli, una sorella di nome Ilaria e due fratelli di nome Matteo e Riccardo. E’ inoltre un appassionato di arte, letteratura e cinema.

Serena Spena e Davide Varriale: video presentazione della coppia di Temptation Island





