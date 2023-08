Serena Williams: “Ho aspettato a lungo questo momento…”/ Silenzio rotto sulla seconda gravidanza

Serena Williams si prepara per l’arrivo del secondo figlio

Serena Williams si prepara per la new entry nella sua amata famiglia, dichiarandosi in attesa del figlio secondogenito. Può dirsi una tra le sportive campionesse più amate dagli appassionati del tennis e, oltre a una carriera costellata di successi, Serena Williams vanta il traguardo della maternità, che é in procinto di raggiungere per la seconda volta consecutiva. Così come la stessa tennista super campionessa, intanto, testimonia attraverso un nuovo stato social, condiviso con il popolo del web.

Un momento quello dell’attesa per il secondo fiocco rosa che la campionessa ha “aspettato a lungo” e l’attesa per la nascita della secondogenita, per lei, non sarebbe dettata dal caso, ma sarebbe un segno del destino. A celebrare la notizia della futura nascita é intanto un post che Serena condivide con il web. Uno stato ritrae la sportiva, via Instagram ,in due scatti dove la Williams mostra con fierezza il pancione della secondogenita in arrivo, in un sexy completo di crop top e gonna, in tinte verde e giallo.

Serena Williams verso il parto, dopo il trauma

La seconda figlia in casa Williams arriverà dopo la primogenita Olympia, prossima al compimento dei 6 anni il prossimo 1° settembre. Al di là dell’esultanza generale, nell’attesa per il parto, vi é anche la speranza che la campionessa possa superare il trauma del primo parto. Serena Williams in un intervento rilasciato in confidenza con Vogue USA confidava, non a caso, il doloroso accadimento di una grave complicanza verificatasi al primo parto, occasione in cui subiva un taglio cesareo. L’ex tennista, nell’occasione testimoniata, ha rischiato di morire in seguito ad un’embolia polmonare, nelle prime ore successive alla nascita della primogenita Olympia, a causa dell’insorgenza di coaguli di sangue.

