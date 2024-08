Anche ai vip capita di essere rimbalzati dai ristoranti ed è il caso di una delle tenniste più forti di sempre, leggasi Serena Williams, protagonista di un episodio spiacevole che è divenuto virale. La star americana si trova attualmente a Parigi per assistere alle Olimpiadi 2024 e nelle scorse ore aveva deciso di recarsi presso un ristorante extra lusso che però l’ha rifiutata. Il locale in questione è L’Oiseau Blanc che si trova presso l’hotel 5 stelle The Peninsula, dove la star a stelle e strisce non ha potuto accedere nonostante, lamenta la stessa, il locale fosse completamente vuoto.

Serena Williams si è lamentata in particolare in quanto la stessa fosse con i figli, che ovviamente ci sono rimasti male per “rimbalzo” e la star dei campi da tennis ha spiegato che è la prima volta che le capitava una cosa del genere. Non si è fatta attendere la replica dello stesso locale che ha spiegato che in realtà il ristorante, che sorge sul tetto dell’hotel in questione, era effettivamente vuoto ma i posti erano stati tutti prenotati, di conseguenza non era possibile cenare nel ristorante quando Serena Williams ha chiesto un tavolo per se e la sua famiglia.

SERENA WILLIAMS RIMBALZATA: IL POST DIVENUTO VIRALE

Nel contempo il locale si è scusato ed ha fatto sapere alla tennista da 73 titoli WTA in carriera, che sarà sempre una gradita ospite. Inutile sottolineare come il post della Williams abbia fatto il giro del web, ricevendo moltissimi commenti e anche mi piace. A quel punto, vedendo che la notizia era diventata virale, il ristorante si è sentito in dovere di intervenire per chiarire la situazione.

Non sono comunque mancati i fan che hanno in qualche modo “bacchettato” l’ex tennista in quanto la stessa si sarebbe forse lamentata un po’ troppo. Serena Williams è stata una delle grandi star durante la tanto chiacchierata cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 di Parigi, assieme ad altri grandi atleti del presente e del passato come il figlio del vento Carl Lewis, ma anche il collega spagnolo Rafa Nadal e la fenomenale ginnasta olimpica romena Nadia Comaneci.