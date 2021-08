Serenity l’isola dell’inganno, Canale 5/ Il terzo film di Steven Knight

Serenity l’isola dell’inganno, il thriller dal cast stellare

Serenity l’isola dell’inganno andrà in onda oggi, venerdì 27 agosto, nella prima serata di Canale 5 alle ore 21.20. Si tratta di un film di genere thriller diretto da Steven Knight. L’opera vede un cast stellare di cui fanno parte l’attore premio Oscar Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke e Djimon Hounsou.

Le musiche sono state realizzate da Benjamin Wallfisch. Il film è il terzo della filmografia del regista americano che riesca a confrontarsi, come già visto sopra, con un grande attore come McConaughey. Ne esce un film che ha qualche punto debole ma riesce comunque a tenere il pubblico davanti allo schermo e con alcuni momenti davvero molto intriganti.

Serenity l’isola dell’inganno, la trama del film

Leggiamo la trama di Serenity l’isola dell’inganno. Un pescatore di nome Baker Dill è ossessionato dal pesce che crede sia il suo trofeo, un Justice gigante che insegue durante le sue battute di pesca nell’isola caraibica di Plaimouth. L’uomo vedrà disturbata la sua vita tranquilla e la sua solita routine dall’arrivo dell’ex moglie. La donna infatti ha un grosso favore da chiedergli. Il suo nuovo marito è molto ricco, ma violento, sia nei suoi confronti che verso il figlio di Baker, per questo, gli chiede aiuto affinché riescano a farlo gettare nell’acqua piene di squali dell’isola.

Il giorno prima dell’omicidio, Baker ha un incontro con un uomo d’affari, quest’ultimo si presenta sulla sua nave in giacca e cravatta e gli propone di testare gratuitamente dei prodotti da pesca innovativi, tra questi cè un eco-scandaglio. In realtà però svegliandosi la mattina, Baker non è più sicuro di aver avuto quella conversazione anche se, troverà accanto al letto un biglietto da visita e le istruzioni per utilizzare l’accessorio.

La mattina dell’omicidio, Baker si accorge che c’è qualcosa che non va, decide comunque nonostante le conversazioni strane con i vicini, da eseguire l’aggressione e butta l’uomo in mare. A quel punto, chiama il figlio, i loro personaggi infatti sembrano stranamente connessi, in tutto ciò si accorgerà di trovarsi all’interno di una realtà virtuale. Nello specifico, l’uomo crede di essere all’interno di uno dei videogames del figlio.

Del resto, Patrick, questo è il suo nome, è molto dotato in informatica. Alla fine del film, la voce in sottofondo del tg, spiega molte cose sulla verità, sarà il ragazzo ad uccidere il patrigno e non il padre, morto anni prima in guerra. Inoltre, non si capisce bene se la scena finale riveli la morte del figlio, anch’esso presente sull’isola insieme al padre, mentre si abbracciano.

Video, il trailer del film “Serenity l’isola dell’inganno”





