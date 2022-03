Sergente Bilko/ Su Italia 1 il film con Steve Martin e Dan Aykroyd

Sergente Bilko, film di Italia 1 diretto da Jonathan Lynn

Sergente Bilko va in onda oggi, domenica 27 marzo, su Italia 1 a partire dalle 14,15. Il genere è quello della commedia ed è una produzione americana del 1996. Il regista del film è Jonathan Lynn e gli interpreti principali sono: Steve Martin, Dan Aykroyd, Glenne Headly, Chris Rock. Tra i particolari da sottolineare c’è la partecipazione di un produttore eccezionale come Brian Grazer che nella sua carriera ha lavorato a film di assoluto livello come Spie come noi di John Landis del 1985 o Inside Man di Spike Lee del 2006.

Sergente Bilko, la trama del film: truffe tramite il gioco d’azzardo

La vicenda narra le avventure del sergente Bilko, il quale ricopre il ruolo di responsabile del parco macchine in una piccola base dell’esercito americano che sviluppa tecnologie militari. Grazie alla sua posizione di potere il sergente riesce a portare a termine qualche truffa discretamente proficua tramite il gioco d’azzardo e il noleggio dei mezzi militari, senza che il suo colonnello sospetti di nulla.

Anche se risulta un tipo poco raccomandabile, il sergente è molto benvoluto dai suoi subalterni, i quali, tra l’altro sono appagati dai numerosi regali e dai momenti esilaranti da lui provocati. Bilko scopre, grazie ai suoi fedeli soldati, della visita del nemico del sergente, il maggiore Thorn, il quale deve andare al campo per effettuare un’ispezione generale.

La compagnia si prodiga per cercare di nascondere ogni prova di irregolarità della base, ma il maggiore è determinato a dare del filo da torcere al suo odiato nemico e collega. A complicare ulteriormente le cose, interviene anche la fidanzata del sergente, la quale è stanca di essere abbandonata all’altare dal suo promesso sposo.

