Sergio Anticoli e Gianni Buffardi, marito ed ex di Liliana De Curtis/ Tre figli e due tragiche morti

Liliana De Curtis: il primo matrimonio con Gianni Buffardi e i due figli

Oggi, 3 giugno 2022, arriva la notizia della morte di Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, e pone inevitabilmente l’attenzione sulla sua vita privata. La donna ha avuto due grandi amori nella sua vita. Nel 1951 convolò a nozze con il produttore cinematografico Gianni Buffardi, da cui ebbe due figli: Antonio Salvatore, da tutti chiamato Antonello, e Diana. Il grande amore venne però in poco tempo ostacolato dalle difficoltà in cui incappò soprattutto l’uomo, come raccontato dalla De Curtis, che dichiarò: “Mio marito era un uomo attraente, ma certamente negato per la vita famigliare”.

Liliana e Gianni si separarono pochi anni dopo il matrimonio e la donna si occupò dei due figli fino a quando incontrò Sergio Anticoli e si innamorò perdutamente di lui. Iniziò un grande ma travagliato amore, visto che i due, quando si incontrarono, erano ancora legalmente sposati e, dunque, in attesa di divorzio.

Liliana De Curtis, l’amore per Sergio e due tragiche morti

Per Sergio Anticoli, Liliana De Curtis decise di lasciare Roma e tutti i suoi affetti per trasferirsi in Sudafrica, dove poterono coronare il loro sogno d’amore. Per farlo la donna dovette rinunciare ai figli che rimasero dunque in Italia col padre. A Johannesburg, Liliana si costruì una nuova vita, felice accanto al compagno. Dal loro amore nacque nel 1970 la figlia Elena ma continuò ad avere contatti assidui con gli altri due figli.

Nel 2011 però la sua seconda figlia Diana si ammalò e morì prematuramente. Fu un vero e proprio dramma per la famiglia, al quale ne susseguì un secondo: il primo marito della figlia di Totò morì ad appena 49 anni quando, dopo un bagno nel Tevere, contrasse la leptospirosi che non gli lasciò scampo.

