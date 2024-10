Giusina Battaglia, chi è il marito Sergio e il supporto alla creazione dei video social

Giusina Battaglia è diventata negli anni uno dei volti di punta di Food Network, canale televisivo del gruppo Discovery dedicato alla cucina, cimentandosi nelle preparazioni culinarie di piatti tipici della sua Sicilia nel programma di cui è conduttrice Giusina in cucina. La celebre cuoca, che oggi pomeriggio sarà ospite de La volta buona nella nuova puntata con Caterina Balivo su Rai 1, condivide questa grande passione per la cucina assieme al marito Sergio: scopriamo insieme alcuni dettagli in più della loro riservata storia d’amore.

Giusina Battaglia e il marito Sergio sono sposati da diversi anni e sono anche genitori di due gemelli, Marco e Luca. Estremamente riservati sul loro privato, sappiamo in realtà che l’uomo è un ex cameraman e che da qualche anno supporta la moglie nella realizzazione dei video per il suo nuovo progetto creativo. Da sempre appassionata di cucina, Giusina Battaglia ha iniziato a condividere sui suoi social i primi video tutorial delle ricette durante il lock-down del 2020, quando riscoprì la sua passione per i fornelli.

Giusina Battaglia e il marito Sergio: dai social al programma tv

Giusina Battaglia, supportata dai video casalinghi realizzati dal marito Sergio con l’ausilio del solo smartphone e di un cavalletto, ha così iniziato a condividere sui suoi social i primi video dedicati alle sue ricette. La loro creatività ha subito rapito l’attenzione del gruppo Discovery, che propose alla cuoca di realizzare il format casalingo Giusina in cucina per il canale Food Network, dove avrebbe potuto condividere con il grande pubblico televisivo le ricette ispirate alla sua Sicilia.

Nacque così Giusina in cucina Gusto e Tradizione Palermitana: come da lei raccontato sulla bio presente sul sito ufficiale del programma, Giusina Battaglia iniziò assieme a suo marito a girare le prime ricette per la trasmissione con l’utilizzo dei loro smartphone. Video dopo video, con il successo di pubblico sempre crescente, il format è alla fine diventato uno dei capisaldi di Food Network negli ultimi anni.

