Sergio D’Ottavi è single o fidanzato?/ Cala il mistero sulla storia d’amore con Cristina Bertollini

Nella vita sentimentale di Sergio D’Ottavi spunta il nome di Cristina Bertollini ma…

Sergio D’Ottavi, nuovo concorrente del Grande Fratello 2023, ha tenuto riservata la sua vita sentimentale negli ultimi tempi, alimentando il mistero sulle questioni di cuore. Nel suo passato, di certo, c’è Cristina Bertollini. La conferma arriva direttamente i social, dove in passato Sergio ha condiviso numerose foto insieme a Cristina. Tuttavia, da un po’ di tempo a questa parte, la presenza di Cristina nei suoi scatti social è notevolmente diminuita, aprendo interrogativi sulla loro storia d’amore.

Ma cosa sappiamo di Cristina Bertollini? Sbirciando in rete apprendiamo che è una professionista di successo nel campo della nutrizione, specializzata in Neuronutrizione, un approccio olistico mirato a ottimizzare le funzioni cerebrali e psichiche. Laureatasi nel 2003 in Scienze Biologiche con indirizzo fisiopatologico presso l’Università di Roma, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neurofisiologia nel 2007 presso la stessa università.

Chi è Cristina Bertollini, una persona importante per Sergio D’Ottavi

La sua carriera l’ha portata a lavorare in istituti prestigiosi in tutto il mondo, tra cui l’Istituto Nazionale della Salute e della Ricerca Medica a Marsiglia (Francia), il Centro di Investigazione e Studio Avanzato a Città del Messico (Messico), il Dipartimento di Fisiologia Umana e Farmacologia dell’Università di Roma e il Centro Medico Universitario a Ginevra (Svizzera).

Nonostante la visibilità professionale di Cristina, la sua presenza nei social di Sergio è diminuita, alimentando la curiosità dei fan sulla loro attuale situazione sentimentale. Il mistero sulla loro relazione sarà forse svelato all’interno della casa del Grande Fratello, dove D’Ottavi avrà l’opportunità di raccontare la sua storia e rispondere alle domande sul suo cuore.

