Sergio D’Ottavi: “Oggi due persone dovranno abbandonare la Casa”/ Lo scherzo a Marco Maddaloni: il video

Finta eliminazione al Grande Fratello 2023: lo scherzo a Marco Maddaloni

Nella Casa del Grande Fratello 2023 è andato in scena, nelle scorse ore, un divertente scherzo che ha visto come ‘vittima’ Marco Maddaloni. Ad architettarlo è stato Sergio D’Ottavi che, con la complicità di alcuni coinquilini, ha inscenato una finta eliminazione a sorpresa dopo aver letto un comunicato (falso) arrivato dalla produzione. Approfittando della divisione dei concorrenti, con i veterani in Tugurio e tutte le new entry nella Casa, l’imprenditore ha pensato bene di movimentare l’atmosfera e inscenare una doppia eliminazione: un concorrente del Tugurio e uno della Casa.

Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni attacca Giuseppe Garibaldi: "E' un burattinaio"/ Un video lo incastra

“Inquilini, comunicato ufficiale: a causa delle continue liti e divisioni avvenute all’interno della Casa, quest’oggi due persone dovranno abbandonare la Casa. Motivo per cui siete stati separati“, è quanto letto da Sergio in salone, con tutti i concorrenti che hanno fatto finta di rimanere sbigottiti. “Le persone rimaste in Casa, a differenza di quelle del Tugurio, dovranno nominare una delle dieci in Tugurio, così come le persone restanti in Tugurio nomineranno una delle persone in Casa. A breve verrete chiamati in Confessionale ad uno ad uno, al fine di comunicare nel Tugurio la vostra decisione, così come voi riceverete la decisione presa in Tugurio. Buona fortuna“.

Grande fratello 2023, Marco Maddaloni: "É lui il burattinaio della Casa..."/ La verità choc a Beatrice Luzzi

Monia La Ferrera la più votata, ma è tutto uno scherzo: le reazioni in Casa

In seguito alla lettura del finto comunicato ufficiale diramato dal Grande Fratello 2023, tutti i concorrenti in Casa si sono dovuti votare a vicenda. Tutti sono stati al gioco, eccezion fatta per Marco Maddaloni, che aveva il volto serio e preoccupato. Alla fine la concorrente più nominata è stata Monia La Ferrera, che ha finto di esserci rimasta male per stare allo scherzo fino all’ultimo e ha provocato la delusione del judoka, che ha cercato in tutti i modi di consolarla.

Tuttavia, in salone, Marco si accorge di alcuni volti sorridenti e inizia ad insospettirsi. A quel punto tutti i concorrenti esplodono in un boato di urla, risate e applausi e Maddaloni si rende immediatamente conto che non c’è alcuna eliminazione in atto: era tutta una burla. In Casa esplode così la festa e gli inquini si abbracciano.

ROMINA GIAMMINELLI, GIOVANNI, GISELLE E PINO, MOGLIE E FIGLI MARCO MADDALONI/ Lei: "Fieri di te, ti amiamo"

ODDIO QUESTO SCHERZO SERGIO BRAVISSIMO SMETTILA DI AGGIUNGERE QUALITÀ #grandefratello pic.twitter.com/hG4YDK3Xzv — NoMore (@veryverylate) January 17, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA