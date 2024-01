Sergio D’Ottavi sotto accusa per aver deriso Federico Massaro/ Perla lo attacca: “Presuntuoso e maleducato!”

Grande Fratello 2023, i recenti attriti tra Federico Massaro e Sergio D’Ottavi

Negli ultimi giorni si sono registrate alcune tensioni tra Federico Massaro e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2023. Tutto sarebbe nato da alcuni atteggiamenti di Sergio, che più volte avrebbe deriso e preso in giro il coinquilino, come notato da diversi concorrenti. Non solo per alcuni risolini fatti alle sue spalle, ma anche per aver tagliato una foto in cui doveva essere presente anche lui, e che invece ha ritratto solo Beatrice e Fiordaliso. Il ragazzo, per questa serie di comportamenti, se n’è risentito e stasera in puntata i due hanno avuto un pacifico confronto.

“Non credo che lui pensi determinate cose di me, anche perché ieri mattina ci siamo rincontrati e mi ha detto: ‘Ti ho capito, ho capito che hai detto tutto con un sentimento di amicizia’“, confessa Sergio, svelando di essersi riconciliato con Federico. Il modello conferma: “Ho detto che non penso che tu sia una persona cattiva“.

Federico Massaro: “Uno ‘scusa’ potevi dirmelo lo stesso“. Interviene anche Perla

Tuttavia, di fronte a questo apparente chiarimento, interviene Perla Vatiero che attacca Sergio D’Ottavi: “Io penso che lui sia un po’ presuntuoso. In alcuni atteggiamenti della Casa penso sia anche un po’ maleducato. Perché mi sono ritrovata in vari episodi dove io con i ragazzi stiamo dove facciamo le docce, lui cammina a testa bassa e non dice nemmeno ‘Buonanotte’. Lui a testa bassa se ne andò in stanza, e questo è successo più volte“. Poi, in riferimento alla foto tagliata, attacca: “Poi penso che si commenti da solo nel momento in cui scatta una foto ed elimina totalmente Federico, perché è una cosa brutta, è un messaggio brutto“.

Sergio però tenta di spiegarsi e ribadisce nuovamente di aver chiarito con Federico: “Sia io sia Vittorio siamo andati da lui e gli abbiamo detto: ‘Spero tu abbia capito le nostre intenzioni’“. Il modello accetta il chiarimento, ma conferma di essere rimasto deluso per non aver ricevuto le scuse da D’Ottavi: “Ti ho detto scusa per il ‘poveretto’ ma ero arrabbiato da morire. Però una cosa la voglio dire: mi è dispiaciuto molto vedere una sola cosa, è questo il motivo per cui me la sono presa. Capisco il tuo punto di vista, che ti preoccupi della tua immagine, però uno ‘scusa’ potevi dirmelo lo stesso. Avrei voluto sentire un ‘Come stai Fede?’“.











