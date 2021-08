Sergio Japino e Gianni Boncompagni, amori Raffaella Carrà/ “Profondamente legati”

Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni: il loro primo incontro…

Sergio Japino e Gianni Boncompagni sono stati i grandi amori di Raffaella Carrà, la showgirl e regina della televisione italiana scomparsa il 5 luglio del 2021. Prima c’è stato l’autore televisivo e pigmalione Gianni Boncompagni, che Raffa ha conosciuto nel 1968 a Piazza di Spagna a Roma. In quell’occasione Boncompagni voleva intervistare la regina della tv che aveva spiazzato tutti portando in prima serata su Rai1 l’ombelico nudo. Una intervista indimenticabile quella di Boncompagni alla Carrà che per l’occasione richiese di mettere un divano a metà della scalinata di Trinità dei Monti.

Raffaella Carrà/ Sergio Japino e l'ultimo saluto con le ceneri all'Argentario

Quello è stato il primo incontro tra i due che, dopo un anno circa, si sono innamorati restando insieme per ben 11 anni. Una storia non particolarmente voluta dalla madre della conduttrice restia per il fatto che Boncompagni fosse già sposato e separati. “Dal 1973-74 la mia vita fu un continuo viaggio – ha dichiarato la Carrà al Corriere della Sera – il Sudamerica, poi il trasferimento in Spagna. Trasferte di tre-quattro mesi. Un ritorno a Roma di due-tre mesi. Poi altre partenze. Un rapporto, in queste condizioni, fatalmente cambia”.

RAFFAELLA CARRÀ, A RACCONTARE COMINCIA TU/ Il credo di Sophia Loren "Avere fiducia.."

Raffaella Carrà e Sergio Japino: “Siamo legati nell’anima”

Dopo la fine della storia d’amore con Gianni Boncompagni nella vita di Raffaella Carrà è arrivato Sergio Japino con cui ha avuto un sodalizio professionale durato fino alla sua morte. L’incontro tra i due è avvenuto durante il programma “Millemilioni”. “Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla” sono le parole del coreografo che, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ricordato il primo incontro con la regina della televisione italiana. Un vero e proprio colpo di fulmine tra di due, che hanno avuto una relazione durante più di dieci anni conclusasi nel 1997.

Raffaella Carrà e Elisa a Sanremo/ La cantante "ecco perché avevo abiti bianchi ed ero scalza"

I due però non sono mai lasciati professionalmente anche dopo la rottura come ha più volte raccontato la Carrà: “siamo profondamente legati”. Proprio Japino ha dato l’annuncio della morte di Raffaella Carrà: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Un legame unico quello tra i due come ha ricordato l’autore televisivo: “siamo legati nell’anima, più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA