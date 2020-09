Sergio Muniz è Mick Jagger/ “Satisfaction”, Panariello: “Mi aspettavo il petto nudo”

Sergio Muniz si è scatenato nei panni di Mick Jagger con “Satisfaction“. Per Loretta Goggi esibizione soddisfacente: “Ti sei buttato in questa performance in maniera molto convincente, ti sei liberato al massimo della tua convinzione.” Panariello sottolinea: “Imbruttirti è molto difficile, la tua bellezza si vede, esce molto fuori e ho visto qualcosa di Mal dei Primitive, ma la cosa più convincente è stata l’interpretazione, non me l’aspettavo.” “Non ti si riconosce, Sergio Muniz è sparito”, ha evidenziato Vincenzo Salemme, “sei più bello di Jagger ma la conformazione del viso è simile. Tu hai cantato in maniera più melodica rispetto al leader dei Rolling Stones, non è mancata la “provocatorietà” di Jagger, però mi aspettavo il petto nudo!” (agg. di Fabio Belli)

Sergio Muniz è Mick Jagger con “Satisfaction”

Sergio Muniz è Mick Jagger con “Satisfaction”. Sergio Muniz torna protagonista oggi, 18 settembre, su Rai 1 per Tale e quale show. Dopo diversi mesi di sosta forzata a causa della pandemia, di recente è tornato a suonare insieme alla sua band. Lo scorso 28 agosto, l’artista ha suonato presso il campo sportivo Della Vittoria, a Sarnano, secondo quanto confermato dal sito Internet de Il Resto del Carlino. Il vincitore della seconda edizione de L’isola dei famosi nel 2004 ha accolto il suo pubblico in una cittadina nella quale ha molti amici. Ha cantato alcuni brani da lui composti e varie cover di artisti tra i quali Jarabe de Palo e Santana. Muniz ha colto l’occasione per raccontare la sua straordinaria passione per la musica, in particolare per lo strumento della chitarra. Sergio ama la musica perché è un modo diretto e immediato per comunicare emozioni e sensazioni, senza pretendere di lasciare alcun messaggio sul palco e volendo solo far divertire la gente. Inoltre, ha ricordato quanto la categoria degli attori sia stata particolarmente trascurata in seguito all’emergenza Covid19.

Sergio Muniz, un 2020 difficile ma redditizio

Nel frattempo, il 2020 è stato un buon anno per Sergio Muniz, dato che gli ha consentito di poter tornare al cinema. È infatti uscito nelle sale il film Si vive una volta sola, con la regia di Carlo Verdone. Dando un’occhiata alla sua vita privata. Sotto questo aspetto, del buon Sergio si sa ben poco, dato che ha scelto raramente di farsi notare agli occhi dei gossip. Nel 2009, l’attore ed ex modello si è sposato con Beatrice Bernardin, prima di separarsi otto anni dopo mantenendo un ottimo rapporto con la figlia di lei, di nome Giorgia. Quindi, in tempi molto recenti, si è parlato di una possibile nuova relazione con una donna di nome Morena. Per Muniz, ora, è giunto il momento di rimettersi in gioco grazie a Tale e quale show.



© RIPRODUZIONE RISERVATA