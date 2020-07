Sergio Muniz e Morena Firpo/ “Cerchiamo sempre la felicità, una ‘lotta’ ogni giorno”

L’artista spagnolo Sergio Muniz è stato nuovamente in collegamento con il programma di Rai Uno, “C’è Tempo Per…”. L’attore ha detto la sua sulla semplicità il tema della puntata di stamane: “Io cerco la semplicità nella mia complessità, dentro, sono un po’ doppio, c’è tanto fermento, sono anche io bilancia, quindi fuori vorrei semplicità per equilibrare”. In studio c’è l’annunciatrice Mariolina Cannuli, e a riguardo Muniz spiega: “Da noi c’erano le annunciatrici durante la mia infanzia, da lì capivi cosa c’era dopo, non c’erano molti giornali quindi sentivi cosa c’eri e vedevi se cambiare canale o meno. Erano ovviamente belle, parlavano bene ed erano ammiccanti, dovevano fare che la gente stesse lì a guardare quello che stavano presentando. Avrei fatto l’annunciatore certo, se me lo chiedono, anche se non ho una dizione perfetta”. Muniz ha quindi mostrato la sua casa in Liguria, nei pressi della splendida località “Cinque Terre”: “La Liguria ha tante facce – spiega – qui vicino a La Spezia e le Cinque Terre, è molto montuosa, molto mare, mi sento molto fortunato”.

SERGIO MUNIZ: “CON MORENA CERCHIAMO SEMPRE LA FELICITA’”

Muniz mostra poi la fidanzata Morena e il suo cane Arcibaldo, mentre raccolgono verdura dall’orto di casa: “Raccolgono pomodori e zucchine, cosa mangio per pranzo oggi? Non so, si sta occupando Morena, non sono un gran cuoco. Io mi limito ad una torta di patate e magari ad una pasta al pesto visto che ce l’abbiamo già qui pronto”. Nel seguente collegamento Sergio era poi in compagnia di Morena: “Ha raccolta fiori di zucchine quindi intuisco che mangeremo pasta con fiori, ma quanto sono fortunato? Quando siamo a casa cerchiamo di aiutarci un pochino”. Prende la parola la fidanzata: “Sergio è una persona fondamentalmente semplice però ogni tanto come tutti gli uomini ha le sue complicazioni. Si arrabbia a volte per cose piccole, con la meditazione e lo yoga gli faccio passare l’arrabbiatura, oppure cantiamo”. Muniz conclude: “Mi passano velocemente le arrabbiature. Bisogna coltivare la felicità, bisogna lavorarci ogni giorno, ma ogni tanto si perde, bisogna cercare l’equilibrio”.



