Sergio Muniz: “Non mi sento il sogno delle donne”/ “Amo Morena da 4 anni e…”

A “C’è tempo per…”, trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini e in onda tutte le mattine su Rai Uno dal lunedì al venerdì, è intervenuto l’attore ed ex concorrente di reality show come “L’Isola dei Famosi” Sergio Muniz. Proprio in riferimento a quell’esperienza da naufrago, Muniz ha dichiarato: “Fu una sfida più con me stesso. Sono rimasto da solo per 46 giorni e non è stato semplice, però è interessante vedere come si riesce a superare determinati momenti e ad andare oltre i propri limiti”. Poi il 44enne ha rivelato di non sentirsi il sogno delle donne (“Mi sento pieno di difetti, mi conosco”), anche perché a livello sentimentale ora lui può ritenersi appagato: è fidanzato da circa quattro anni con Morena, insegnante di yoga, disciplina che lo spagnolo pratica. A proposito di sogno: la notte Muniz ha rivelato di sognare spesso di fare surf in mezzo al mare, quel mare di fronte al quale si trovava durante il collegamento da Bonassola (La Spezia).

SERGIO MUNIZ: “UNA COPPIA DEVE REINVENTARSI SEMPRE”

Da casa sono giunte domande per Sergio Muniz, fra cui la seguente, posta allo spagnolo da Beppe Convertini: “Quale sogno hai realizzato per la tua donna?”. Pronta la risposta da parte di uno degli storici trionfatori de “L’Isola dei Famosi”: “Quello che cerco di darle è semplicemente il meglio che so dare. La vita di coppia a mio avviso è tutto un inventarsi, un continuare a rinfrescare sempre, anche dopo 4 anni, la relazione, facendola diventare unica. Non esiste secondo me un segreto, bisogna sempre avere e porsi nuovi sogni”. Successivamente, l’attore iberico ha mostrato alle telecamere il suo orto ligure, del quale si prende assiduamente cura insieme alla compagna Morena: “È in realtà il primo che faccio in vita mia, non ho alcuna esperienza in materia”. Eppure, a giudicare da quanto visto in tv, non se la cava affatto male e, per non farsi mancare nulla, ha rivelato di avere anche un piccolo pollaio contenente le galline.



